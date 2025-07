Oddone afirmó que jubilaciones no aumentarán directamente al 3% por la situación de "restricción fiscal"

El ministro de Economía, Gabriel Oddone , afirmó que las jubilaciones no aumentarán directamente al 3% por la situación de "restricción fiscal" que atraviesa Uruguay.

El aumento anunciado por Yamandú Orsi este viernes es de un 2% más en agosto y un 1% más en julio de 2026 . El presidente aseguró además que, a diferencia de años anteriores, "los aumentos anunciados son permanentes y no un adelanto a descontar de los ajustes de enero".

La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) había pedido un incremento de 3% para las prestaciones mínimas –que llegará en dos cuotas– y también había planteado que no se considere como adelanto cuando se calcule el ajuste anual en enero de 2026.

"Tuvimos innovaciones fiscales a lo largo de este año", dijo Oddone en respuesta del aumento en dos tramos.

"El gobierno no esperaba tener que hacer erogaciones para la Caja de Profesionales como las que finalmente van a terminar teniendo, producto de lo que fue la sanción de la Ley en el Parlamento, y por lo tanto la situación fiscal es muy restrictiva", agregó Oddone.

Sin embargo, el ministro de Economía afirmó que desde el Ejecutivo encontraron "un camino que es gradual para cumplir el compromiso de campaña".

Castillo Oddone.jpg El ministro de Trabajo, Juan Castillo, y el de Economía, Gabriel Oddone Presidencia

El ministro detalló también que la erogación de este semestre por el ajuste es de US$ 8 millones, US$ 20 millones por 2026 y US$ 24 millones a partir de 2027. "Un camino con descuento era absolutamente inaceptable", sostuvo.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, afirmó: "Estamos en condiciones de afirmar que hemos acordado, entre todas las partes, que se cumpla con el objetivo de gobierno".