Exoneración fiscal: la inversión promovida por el Estado creció 65% en 2024 y se encamina a cambios bajo el nuevo gobierno

En 2024, la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) —órgano del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)—, recomendó al Poder Ejecutivo aprobar proyectos por un total de US$ 1.948 millones , lo que representó un aumento del 64,5% respecto a 2023, cuando el monto fue de US$ 1.184 millones.

“Tenemos que fortalecer los instrumentos de promoción de inversiones. Uruguay tiene una larga tradición con la ley de inversiones del año ´74, cosa que vamos a seguir haciendo”, afirmó Oddone y destacó que los cambios a realizar “están totalmente alineados a lo que el país ha hecho, solamente focalizando mejor, algo que todo el sistema político ha planteado, además del Frente Amplio, sobre todo”, detalló el jerarca a los legisladores, en el marco del debate por la Rendición de Cuentas.

El tema ya había sido anticipado por el ministro en mayo, durante una actividad organizada por la Cámara de Comercio Uruguay–Estados Unidos. En ese ámbito, Oddone fue más específico al señalar que el objetivo es “racionalizar” el régimen de promoción, y advirtió sobre la magnitud del gasto tributario (la pérdida de recaudación que se genera por un tratamiento impositivo diferencial) que implican las exoneraciones fiscales: cerca de 7 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) de la economía uruguaya.

“Entendemos que hay enormes oportunidades de mejorar la resignación de recursos para focalizarlos mejor, para dirigirlos a actividades o a negocios que tengan más impacto en el crecimiento, en el empleo”, explicó en ese evento consignado por La Diaria, y agregó que el Estado debe ser "muy cuidadoso" en relación "a qué estamos apuntando nuestros subsidios o nuestra renuncia fiscal”.

Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas (MEF)

Como ejemplo, mencionó que en los últimos tiempos, la Comap manejó proyectos que incluían la compra de vehículos de alta gama. “No entendemos que sea a ese tipo de estímulos a donde tiene que dirigirse la renuncia fiscal. Tenemos que orientarlos mejor, y eso requiere una revisión”, afirmó Oddone en mayo. “No para eliminar los incentivos a la inversión, no para restringir el gasto tributario, sino para direccionarlo mejor y para hacerlo más eficiente”, puntualizó.

Cómo se reparte la inversión promovida

El análisis de los proyectos promovidos en 2024 reveló una marcada concentración del monto en grupos específicos según el tamaño de la inversión.

En el rango de US$ 10 a 20 millones se ubicaron 17 proyectos que, en conjunto, representaron US$ 240,7 millones, equivalentes al 12,3% del monto total promovido. En este grupo algunas de las empresas con proyectos de inversión recomendados por la Comap fueron: Ramón C. Álvarez (construcción), Barraca Uno, Ambermax (cannabis), Coca Cola, Jaume y Seré, Molinos Puritas, Stadium, Chic Parisien, Motor Haus (importador oficial de BMW Group en Uruguay), Paycueros, Supemercados Disco, entre otros.

En el grupo de US$ 20 a 30 millones hubo cuatro proyectos (de empresas como frigorífico Santa Clara y Geocom), con un monto agregado de US$ 82,2 millones, lo que supuso el 4,2% del total.

Por su parte, los proyectos de más de US$ 30 millones sumaron siete iniciativas, con un monto total de US$ 526,8 millones, es decir, el 27% del monto promovido en el año. Algunas de las empresas cuyos proyectos fueron recomendados por la Comap fueron Frigorífico Tacuarembó; Creditel y el proyecto de hidrógeno verde Kahirós; Nordex, entre otros.

En este último grupo, se destacaron tres proyectos que juntos sumaron US$ 353,6 millones, equivalente al 18% del monto total. Estas tres empresas con mayor monto de inversión promovida fueron: Uruply (Lumin), del sector industria forestal, con US$ 125 millones; Luz de Loma, proyecto de energía renovable fotovoltaica, con US$ 118,7 millones; y Luz de Río, iniciativa de energía renovable eólica, con US$ 100,8 millones.

Aunque los proyectos de gran tamaño concentran buena parte de la inversión, la mayoría de las iniciativas promovidas —el 98% del total, es decir 1.489 proyectos— corresponden a inversiones menores a US$ 10 millones. Estos proyectos acumulan el 56,5% del monto total promovido.

Por lo que los datos de la Comap evidencian una significativa concentración del monto en un pequeño grupo de proyectos de gran escala, mientras que la mayoría de las iniciativas son de menor tamaño pero constituyen la mayor parte en cantidad. En otras palabras, el 2% de los proyectos movilizan cerca del 44% de la inversión promovida.

Industria forestal

Los proyectos de inversión por sectores

Aunque el desglose sectorial completo de 2024 aún no fue publicado por la Comap, los datos disponibles hasta el mes de setiembre del año pasado, mostraron que industria, comercio y servicios concentraron los mayores montos promovidos. La industria fue el sector con mayor volumen de inversión, pese a representar apenas el 13% de los proyectos totales.

El comercio se había destacado —a setiembre— por su crecimiento nominal, mientras que el sector agropecuario se mantuvo relativamente estable. En cambio, el turismo fue el único rubro que mostró una caída en montos, pese a haber promovido más proyectos que en el mismo período del año anterior. Todos los demás sectores registraron aumentos tanto en montos como en cantidad de iniciativas, según datos procesados en noviembre del año pasado, por la consultora CPA Ferrere.

Lo que planteaban las bases programáticas del Frente Amplio

La decisión de cambiar el régimen de promoción de inversiones, impulsado por el equipo económico, está vinculado con lo que ya se establecía en el programa de gobierno del Frente Amplio.

En ese sentido, las bases programáticas del partido plantean que la atracción de capitales debe basarse en la creación de ventajas competitivas genuinas, y que las políticas de promoción deben focalizarse en actividades con alto impacto deseado, cuyo desarrollo "dependa efectivamente" de los beneficios fiscales otorgados.

Asimismo, el programa frenteamplista propone ajustar los mecanismos de promoción “acorde con los objetivos de desarrollo productivo”.