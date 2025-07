Escándalo en Flamengo: cuál es la lesión de Nicolás De la Cruz, cuánto hace que no juega y el jefe médico fue echado

Más allá del comentario del jefe de la sanidad de Flamengo, lo real es que Nicolás De la Cruz se lesionó la rodilla derecha el 19 de mayo pasado.

¿Cuál es la lesión? El media punta tiene un problema crónico en la rodilla derecha, que acaba afectando también a la izquierda por la compensación del esfuerzo, dificultando su recuperación total.

Hace entonces más de dos meses que se lesionó y que no volvió a jugar. Viajó a último momento al Mundial de Clubes y cuando estaba para debutar, como informó Referí, se resintió de esa lesión, hace exactamente un mes, el pasado 23 de junio, por lo que se despidió del torneo sin poder jugar.

A su vez, el futbolista no fue citado por Marcelo Bielsa a la doble fecha FIFA de junio por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

Un médico deportivo uruguayo especialista en rodillas consultado por Referí, quien prefirió que no se diera a conocer su nombre porque opina sin ver los análisis que le hicieron al futbolista, explicó que "si la lesión es crónica, debería haber sentido dolor durante toda su carrera. Tendría que ser algo con lo que convive desde hace años y no podría ni rendir, ni jugar al nivel que lo hace. Crónica es una dolencia habitual".

Y agregó: "Por lo demás, es muy difícil hablar a distancia y sin ver los estudios que le practicaron".

Como informó este martes Referí, Giorgian De Arrascaeta, compañero, compatriota, quien comparte con Nicolás De la Cruz en la selección uruguaya, y capitán de Flamengo, fue el primero en salir a apoyarlo.

“Se trata de cuidar de los nuestros, así de simple”, escribió De Arrascaeta en una foto en la que entrena con su compañero.

Horas más tarde, fue el propio Nicolás De la Cruz quien escribió en Instagram: "Nunca dejes que nadie te diga que puedes hacer algo".

Los exjugadores Felipe Melo y Zinho, salieron en la jornada de este miércoles, también a apoyarlo.

"Trajo una controversia y un torbellino de cosas innecesarias en Flamengo. Es increíble que haya filtrado ese audio de un médico hablando mierdas de un deportista de su club. Me pregunto: ¿La ética no existe? Es una falta de ética impresionante. ¿Cómo sigue trabajando en Flamengo?", expresó el primero de ellos.

Por su parte, Zinho, campeón del mundo con Brasil en 1994 y que este miércoles se cumplen 30 años que perdió con Uruguay la Copa América de 1995, también opinó en ESPN Brasil.

"Me comuniqué con el médico y me dijo que fue ingenuo porque todo se dio en el marco de una charla entre médicos en el grupo de Whatsapp. Está buscando quién filtró el mensaje para tomar las medidas del caso", manifestó.

Según informa este miércoles Globoesporte, que fue el medio que difundió la noticia, "las críticas del jefe del departamento médico al uruguayo son muy impopulares en el club y están aumentando la presión sobre el departamento, que ha sido cuestionado por varios jugadores de Flamengo desde principios de año".

Más allá de la controversia y de que Runco está al mando de los médicos de Flamengo, el club emitió este miércoles un nuevo comunicado distanciando a Runco de la gestión diaria del equipo.

Flamengo's Uruguayan midfielder #18 Nicolas de La Cruz (R) celebrates with teammate Uruguayan midfielder #10 Giorgian de Arrascaeta after scoring during the Copa Libertadores group stage football match between Brazil's Flamengo and Argentina's Central Cor

"El mensaje recientemente filtrado no fue escrito por ninguno de los cinco médicos que conforman el departamento de fútbol profesional", explica Flamengo.

Según expresa Globoesporte, los jugadores del club están muy molestos con Runco, pero desde hace meses.

Ahora, la insatisfacción y la preocupación del plantel están relacionadas con la metodología aplicada por los profesionales que asumieron el cargo este año en el cuerpo médico, con Runco a la cabeza. Los jugadores informan a sus allegados que algunos procedimientos son "completamente diferentes" a lo que han observado en la medicina deportiva actual en otros clubes, tanto en Brasil como en Europa. Algunos procedimientos se consideran "anticuados".

Pero, ¿qué hace José Luiz Runco en el día a día de Flamengo? A pesar de haber debutado durante los primeros días del equipo en 2025, el director médico es responsable de los aspectos médicos de todos los departamentos, incluyendo los deportes olímpicos.

Por lo tanto, generalmente solo asiste al centro de entrenamiento una o dos veces por semana, pero se le consulta para la toma de decisiones.

Runco regresó al club después de nueve años, pero siete meses después, la presión sobre el director médico alcanzó su punto máximo.

20240815 FBL - LIBERTADORES - FLAMENGO - BOLIVAR Flamengo's Uruguayan midfielder Nicolas de La Cruz controls the ball during the Copa Libertadores round of 16 first leg football match between Brazil's Flamengo and Bolivia's Bolivar at the Maracana stadium

Nicolás de La Cruz

Foto: Pablo Porciúncula / AFP