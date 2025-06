Honda preocupación en Flamengo con Nicolás De la Cruz, quien iba a debutar en el Mundial de Clubes y se lesionó la rodilla

Nicolás De la Cruz se pierde el Mundial de Clubes

Nicolás De la Cruz no había podido jugar los primeros dos encuentros de Flamengo en el Mundial de Clubes que ayudaron al club carioca a clasificar a octavos de final. Iban a rotar el plantel para este tercer compromiso que se juega este martes, y el uruguayo iba a ser titular, pero finalmente no podrá debutar y no solo eso, no podrá jugar el resto del torneo.