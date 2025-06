"Pedazo de un brisco": el insulto de Damián Frascarelli a un periodista y el descargo al aire de este

"Liverpool perdió en el Saroldi ante River por 2 a 1. Cambio el equipo y no hizo las cosas bien pero no le pueden sacar el partido el arbitraje como el de esta mañana. Lo expulsan a Rea por una faltita (debatible porque es último hombre) no me pareció que le cortara la jugada de gol al darsenero. Posterior el gol de Almeida que es una jugada de VAR (si uno me dice que hay offside no se la discuto) para el 1-0. Y por último el gol de Correa que hay una clara falta de De Los Santos a Rabuñal que claramente invalida el gol de Correa. River si no cambia la idea es claramente uno de los tres descensos", escribió Mathías Amaro en su cuenta de X, periodista de Carve Deportiva AM 1010.