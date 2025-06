Andrés Zamora, maratonista olímpico, fue suspendido cuatro años por uso de sustancias anabólicas

¿Qué son los anabólicos?

Los esteroides anabólicos son versiones sintéticas de la testosterona que es la principal hormona sexual de los hombres. Las sustancias detectadas ayudan a aumentar la masa muscular, a mejorar el rendimiento deportivo, a incrementar la fuerza del deportista y también a reducir los tiempos de recuperación.

Zamora fue tercero en la 50ª edición de la San Fernando 2024 que fue ganada por Valentín Soca con un tiempo de 29.59. Segundo fue Martín Cuestas con 30.02 y tercero Andrés Zamora con 30.44.

Zamora deberá ahora devolver la medalla de bronce de esa competición y el premio ganado, que rondaba los $ 20 mil. La medalla irá para Julio Saroba que había sido cuarto.

¿Quiénes decretaron el fallo contra Andrés Zamora?

El Tribunal Disciplinario de la ONAU lo integran Danae Andrada y María Eugenia Lamas que son abogadas y Marcelo Valverde que es médico.

Al fallo inicial que dictó el Tribunal el pasado 22 de abril, Zamora le interpuso un recurso de revisión y eso llevó a la intervención del segundo tribunal de la ONAU, lo cual le garantiza a los deportistas la doble instancia para salvaguardar el debido proceso, exigida por la Agencia Mundial Antidopaje.

Fue ahí que intervinieron Lucas Galusso, Francisco García Arnabal y Alfredo Ciavattone.

La única modificación que este tribunal le hizo al fallo inicial fue la fecha a partir de la cual el atleta queda sancionado.

En primera instancia, la sanción se impuso a partir del 20 de febrero de 2024 que fue el día en que salió el resultado adverso del control antidopaje.

Según determinó el segundo tribunal, la sanción empezar a correr a partir del 6 de enero de 2024, día en que se tomó la muestra.

La ONAU es actualmente presidida por Lionel De Mello, asesor jurídico de la Secretaría Nacional del Deporte, presidente de la Comisión de Proyectos Deportivos y a partir del 11 de julio, nuevo director de Deportes de la Intendencia de Montevideo.

Zamora no podrá entrenar en instalaciones deportivas de organizaciones federadas, no puede tener patrocinantes deportivos, no puede ejercer como entrenador ni realizar actividad como dirigente deportivo, según dictaminó la sanción.

La misma vencerá el 6 de enero de 2028. Zamora tiene actualmente 42 años.

Estos son los otros deportistas que están sancionados por la ONAU desde 2020 a esta parte, según se informa en la web oficial del organismo que tiene previsto mudarse próximamente a la Casa de los Deportes y dotarse de una mayor autonomía.