AUF y Tenfield se reúnen este martes de tarde, en un segundo encuentro, para seguir negociando la renovación de los derechos de TV del fútbol uruguayo

La primera reunión se realizó el 4 de julio en el palco principal del Estadio Centenario. Participaron seis personas por lla AUF (el presidente Ignacio Alonso, y los integrantes del comité ejecutivo Carlos Manta, Andrea Lanfranco y Sergio Pérez Lauro, y los dos abogados que asesoran a la Asociación en estos temas) y dos por Tenfield (Francisco Casal y Osvaldo Giménez).

Alonso y Casal definieron como positivo ese primer encuentro.

En esa reunión, que fue definida como de aproximación, abordaron distintos aspectos y posiciones sobre el nuevo escenario de los derechos de TV a nivel regional y mundial, pero no hablaron de números para la renovación.

En procura de seguir avanzando, el viernes 13 se iba a realizar la segunda reunión pero el mismo día se suspendió el encuentro.

"Sobre la reunión, se está reprogramando por razones de conveniencia o disponibilidad de todos los actores. Se nos pidió para trasladarla y la vamos a cambiar para la jornada que corresponda, seguramente sobre el fin de esta semana", dijo Alonso a Referí ese día.

Para este martes está previsto el nuevo encuentro en el que podrán conversar sobre números porque el plazo para la negociación finalizará en 11 días, el viernes 4 de julio.

Tenfield tiene la posibilidad de negociar en forma directa con la AUF hasta esa fecha. Luego, la AUF podrá realizar un llamado. Tenfield podrá igualar la mejor oferta si se presenta al llamado abierto.

¿Cuánto está dispuesto a pagar Tenfield para renovar su contrato con la AUF?

Este domingo el gerente de operaciones de Tenfield, Osvaldo Giménez, brindó una entrevista a Canal 12 en la que se refirió al tema.

Estableció que la empresa que actualmente tiene los derechos no puede pagar US$ 45.000.000, libres para la AUF, por los derechos de TV y que la mejor oferta de Tenfield se situará en US$ 25.000.000.

Consultado si Tenfield podía pagar US$ 30.000.000 o US$ 32.000.000 respondió en forma negativa y dijo que los números que maneja la Asociación no son la realidad del mercado actual: "Para mí hoy es imposible que se llegue a eso. Si me decís a mí hoy, sería de US$ 25.000.000. Es una referencia. Pero no hicimos una oferta. Nosotros estamos negociando con la Asociación de buena fe, no le hemos dado hasta ahora el número a los clubes. La Asociación sabe que ese dinero es para los clubes, el 100% del negocio del fútbol profesional, es de la A y la B".

Luego apuntó: "Si hay un estudio que dice que acá se pueden pagar US$ 40.000.000, US$ 45.000.000, que vengan. Si ponen un número que él (Casal) no va a poder pagar, se va. No se presenta. No consulten más con Tenfield. Y que la empresa que venga se haga responsable y ponga el gancho (la firma en el contrato). Mi defensa a la empresa, que en realidad es una defensa hacia el fútbol, es que Casal tiene una ventaja: sabe lo que es un cordón, un zapato, sabe lo que es un partido y se preparó desde el punto de vista comercial para discutir de estos temas. No viene nadie a buscar el producto".

Giménez también dijo que dijo que es pemismista de que Tenfield llegue a un acuerdo por los derechos de televisión del fútbol. "Soy pesimista, creo que no vamos a seguir. Si las condiciones van a ser los números que no existen y exponernos públicamente... Es una judeada"

También dijo que "no existe US$ 40.000.0000, no es que Tenfield no llega. No existe. Si hay alguien que aparece, bienvenido. El futuro lo vamos a ver".

De acuerdo a un informe que la AUF presentó a los integrantes de su Congreso, elaborado por una consultora internacional, el fútbol uruguayo debería estar recaudando un piso de US$ 45.000.000 libres (US$ 65.000.000 con gastos) por los derechos de TV.

Mientras tanto, transcurre el tiempo en el que el Consejo de Fútbol Profesional de la AUF debe responder a siete clubes que convocaron a una reunión de consejo para tratar una oferta que Tenfield haría llegar.