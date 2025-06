Perrone acusó a Gurméndez de firmar contratos confidenciales con la AUF cuando era presidente de Antel

"Diputado", en referencia a Gurméndez, "aún me debe la respuesta al pedido de informes de por qué usted siendo presidente de Antel firmaba en plena pandemia contratos confidenciales con la AUF cuando no había fútbol", escribió en su cuenta personal de X el cabildante.

Los artículos que el Ministerio de Economía incluyó en la Rendición de Cuentas fueron aprobados con los votos del oficialismo y de los dos diputados de Cabildo, cámara en que el Frente Amplio no tiene mayoría parlamentaria.

Estos artículos refieren a autorizaciones al Ministerio de Salud Pública (MSP) para pagar medicamentos de alto precio tras juicios, un incremento de recursos para ASSE de US$ 62 millones, los US$ 144 millones para pagar el acuerdo con los privados por el Ferrocarril Central y un pedido para elevar el tope de la deuda (de US$ 2.300 millones a US$ 3.450 millones).

Además del cruce con Gurméndez, Perrone ya había mantenido otro intercambio por redes sociales debido a este tema.

El también diputado colorado, Felipe Schipani, expresó que "Cabildo Abierto se cortó solo, sin hacer ningún planteo en la interna de la coalición", luego de que se conociera que Perrone había negociado votación en Torre Ejecutiva.

Debido a estas declaraciones, Perrone le contestó que "blancos y colorados tendrán que repensar el trato con Cabildo". "O se nos respeta o no cuenten con nosotros. ¿Mandaderos de otros? no corre más", sentenció el cabildante en sus redes.