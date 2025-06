Alejandro Sánchez acordó con Álvaro Perrone semanas atrás que Cabildo Abierto votaría la Rendición de Cuentas

Perrone confirmó su posición sobre la medianoche del martes, cuando fundamentó su voto en la Cámara de Diputados. "Estamos votando recursos para los medicamentos de alto costo. Quiero ver mañana, los que no votan estos artículos, cómo lo explican. No vamos a ser nosotros quienes vamos a explicar por qué no se votan estos artículos", sostuvo el legislador.