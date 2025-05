Ferrocarril Central: Gobierno celebra que acuerdo es "más barato" para el país y concreta el canon para tren de UPM

Con Yamandú Orsi al centro y los jerarcas a sus costados, el Poder Ejecutivo informó que pagará a GVC unos US$ 56,5 millones por la actividad ferroviaria desde el 24 de diciembre del 2023 hasta el 7 de agosto de 2024. Y contando esa cifra, más los pagos por disponibilidad a partir de esa fecha hasta el 31 de marzo de este año, la erogación total para el Estado será de unos US$ 144 millones .

El primer monto era uno de los principales diferendos entre el consorcio y el anterior gobierno: el primero reclamaba que desde que empezaron a transitar las primeras locomotoras de prueba no habían cobrado un solo peso, y el segundo aseguraba que no correspondía el pago porque la empresa no había cumplido sus obligaciones, y que entre diciembre de 2023 y abril de 2024 –cuando entró el primer tren de UPM al puerto de Montevideo– solo se habían realizado pruebas sin carga.