La sorpresa de Marcelo Bielsa en la lista de reservados de la selección uruguaya que ya entrena en el Complejo Uruguay Celeste

Juan Manuel Sanabria en Atlético San Luis Así definió el ex Nacional

Es el hermano mayor de Lucas Sanabria, el volante que fue figura en los tricolores el año pasado y que fue transferido a Los Angeles Galaxy de Estados unidos.

Juan Manuel es actualmente lateral izquierdo, pero también juega de mediocentro e interior izquierdo.

Desde la banda se ha destacado por ser un gran asistente, siendo en el Clausura 2024 mexicano el mejor de ese rubro entre todos los defensas con cuatro pases de gol.

Alexander Medina, Luis Aguiar y Juan Manuel Sanabria

Formado en Nacional, Sanabria fue fichado por Atlético de Madrid en 2019/20, desde donde pasó al equipo B de los colchoneros. Luego, hizo la temporada 2020/21 en Zaragoza y tras ese equipo fue a Atlético San Luis, donde ya lleva cuatro temporadas y es uno de sus capitanes.

Juan Manuel Sanabria con la sub 23 de Uruguay

Con la selección uruguaya jugó en sub 17 y sub 20, y también en la sub 23 que dirigió Gustavo Ferreyra.

Ahora aparece en la lista de reservados de Marceo Bielsa, a la espera de que sea confirmado como uno de los convocados.

La celeste tendrá actividad por Eliminatorias el próximo 5 de junio de visitante ante Paraguay y el 10 de junio ante Venezuela en el Centenario.

Otro jugador del que se confirmó su reserva a la selección es Cristian "Kike" Olivera, quien indicó este lunes que la notificación había llegado a Gremio, su club.