La decisión que tomó con Nicolás Schiappacasse la nueva SAD de Miramar Misiones

“La estoy luchando para tener minutos”, señaló en aquel momento, tras su expulsión y esperando una dura sanción que lo podía dejar sin partido por el resto del Apertura y que finalmente fue de dos partidos.

La desilusión del empresario Edgardo “Chino” Lasalvia con Nicolás Schiappacasse

Por su parte, el empresario Edgardo “Chino” Lasalvia, quien representó al jugador, que estuvo al frente de la anterior SAD de Miramar Misiones y que asesorara a la actual SAD en el área deportiva, había manifestado su malestar con el futbolista el pasado 21 de abril.

Nicolás Schiappacasse Nicolás Schiappacasse Miramar Misiones SAD

“No hablé con Nico, si él no me llama no lo voy a volver a llamar. El que está ahora en una camilla soy yo y el que necesita un mimo soy yo. Me aburrí un poco de ser el Padre Popelka”, dijo el empresario que en ese momento se recuperaba de un accidente a 100% Deporte de Sport 890

¿Estás enojado? “No, no. Estuve desilusionado. Lo hablé con él, fui lo abracé, le dije que estaba con él como desde el primer día. Nico tiene un problema con él mismo que debe manejar. Lo quiero mucho. Le deseo lo mejor. Tiene contrato hasta junio. Tengo alguna posibilidad porque los agentes me llaman. Si él quiere que lo ayude, lo seguiré ayudando. Si no hará su camino, como corresponde. Cuando él estuvo mal el que estuvo ahí fui yo”.

Luego le consultaron acerca de por qué no está jugando, a lo que respondió: “Porque a veces el ser humano está ofuscado y peleado con la vida, y siempre la culpa la tiene el otro. Cuando empezamos a mirar para dentro y ver por qué hablo de una manera o de la manera, o que si te doy algo de corazón no te reclamo nada, no espero nada, ¿cuál es la prioridad en mi vida? Yo me pintaría menos el pelo, me pondría una caravana menos, o una cadena menos, y saldría a entrenar doble horario, me marcaría los abdominales, me iría último y le preguntaría al entrenador qué me falta. Yo haría eso. Si no te sale… esto es como cuando iba a la barra de Peñarol y había gente que le pegaba al que no cantaba. Y yo le decía, ‘¿Qué hacés?’, ‘Cantá vos, no le pegués a la gente, si no le nace no le nace’. Y capaz que lo invitaba a retirarse unos metros más al costado, porque en el medio estábamos la barra de aliento. Acá no hay que obligar a nadie a nada”.

20240901 Nicolás Schiappacasse selección de Uruguay de jugadores del medio local amistoso Guatemala, en Miami. Foto: @Uruguay Nicolás Schiappacasse Foto: @Uruguay

Los periodistas le plantearon que el delantero tiene muy buenas condiciones, a lo que Lasalvia respondió: “Y las va seguir teniendo. Depende de él. Cuando él haga el clic en su cabeza, ojalá que no sea tarde, la va a romper y va a brillar en la liga que juegue. Tengo la conciencia tranquila que lo llevé a España, México y Belgrano (Argentina) y lamentablemente no tuvo la suerte de jugar o no demostró para lo que estaba. No es que no le conseguí nada”.

Schiappacasse fue la joven promesa de River Plate hace una década. Cuando solo tenía 17 años, el club del Prado lo vendió a Atlético de Madrid en 1.500.000 de euros. Además, con la selección uruguaya fue campeón Sudamericano sub 20 en 2017, dando dos años de ventaja, y se destacó con sus goles en aquella generación que integraron quienes hoy son la base de la selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa, Nicolás de la Cruz, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Matías Viña, Santiago Mele, Mathías Olivera, José Luis Rodríguez, Marcelo Saracchi y Agustín Canobbio.