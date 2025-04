"Estoy bastante triste": Nicolás Schiappacasse no entendió por qué lo echó Esteban Ostojich y contó qué les dijo Gastón Ramírez sobre los dichos del juez de que iban a perder ante Nacional

Nicolás Schiappacasse Nicolás Schiappacasse Miramar Misiones SAD

“Festejé, sí, el gol con rabia porque era un partido que estábamos jugando mejor nosotros, porque nos hicieron un gol que para mí fue falta a Gastón Ramírez que no se cobró, después se ve que Otero se tira bien a barrer pero con la otra rodilla le toca el pie de apoyo, y no se cobra y no se va a ni a revisar... Uno esas cosas se las va guardando y cuando hizo el gol Pablo me saltó la furia de adentro, pero nunca insulté a nadie, nunca miré a ninguna tribuna ni nada. Festejé con mis compañeros y nada más”, comentó.

Con respecto a su roja, dijo no saber qué pasó. “Ostojich no sé por qué tomó esa decisión. Estoy bastante triste, fue un fin de semana bastante triste”.

“No hice nada provocativo”, agregó. “Él (Ostojich) después dice que en el formulario no puso nada (…) Está todo bien, entendemos la situación, sabemos que es un cuadro grande, pero no es así”.

Consultado sobre por qué había apuntado contra él si lo echó en el festejo con todos sus compañeros, dijo: “Esa es la pregunta mía: por qué me apunta a mí”.

“Hace un año atrás cuando estaba jugando en La Luz tengo una expulsión de él que ni él sabe cómo me expulsó”, recordó.

Ante la pregunta de si Ostojich lo tiene marcado, por su anterior roja, señaló: “No sé qué decirte, No tengo nada contra él, ni siquiera lo conozco”. “La vez con La Luz un jugador de Defensor da la pelota parta tras, el golero la toma con la mano, yo me tiro con el pie y tendría que cobrar técnico y cobra roja directa a mí”.

“Si es por invasión nos tiene que sacar tarjeta a todos los que entramos (…) Supuestamente él dice que después yo insulté a los jugadores de Nacional. Los jugadores de Nacional estaban en el medio de la cancha y nosotros en el córner, vamo arriba... Llamé al delegado de Miramar y me dijo que en el formulario no puso nada. Y qué va a decir, si no tiene nada que decir”.

“Fue insólito”, señaló. “Que te ganen adentro de la cancha, está bien, pero que te ganen por otro lado te duele”.

Schiappacasse también se refirió a lo que dijo su compañero Gastón Ramírez, quien denunció que en pleno encuentro Ostojich le manifestó que Miramar Misiones iba a perder el partido.

“Cuando terminó el primer tiempo, el árbitro nos dijo que la íbamos a pagar e íbamos a perder, y después pasan estos episodios. Nosotros no sabemos si él se equivocó, si vio o no la jugada, pero sí sabemos que nos dijo que iba a hacer lo que hizo, y le salió bien”, dijo Ramírez tras el compromiso.

Por su parte, Schiappacasse expresó: “Y cómo no los vamos a escuchar. Sí. No lo quiero decir porque me perjudico yo mismo ahora, porque después todo esto lo va a escuchar (Ostojich) y se va a agarrar de muchas cosas para dar su respuesta”, expresó.

“Sí, claro, todos los escuchamos”, agregó ante la consulta. “Ya desde el primer minuto apurando al golero para que se levante”, señalo. “Es triste”. “Que te ganen por otro lado, en la mínima, en los detalles, no”.

El delantero también señaló que él no pudo escuchar lo que dijo el árbitro. “No lo puedo comprobar porque adentro de la cancha no estaba”.

“Lo que nos contó Gastón fue que el juez nos dijo que íbamos a perder y fue así”, agregó. “Una jugada que creo que Matías no sé qué le dijo al golero como el que se enoja pierde y el juez viene y le dice ustedes van a perder. Algo así fue”.

Volviendo a su expulsión, Schiappacasse negó hacer el gesto de los cinco dedos a los hinchas de Nacional. “No, no hice nada”.

Sobre su presente, dijo: “La estoy luchando para tener minutos”. Y agregó que en junio finaliza su contrato con Miramar.