El cuestionamiento de Horacio Peralta sobre el trato del árbitro Ostojich a sus jugadores, tras la derrota de Miramar ante Nacional

Miramar Misiones vs Nacional por el Torneo Apertura 2025 Esteban Ostojich.jpeg Esteban Ostojich, árbitro de Miramar vs Nacional FOTO: LEONARDO CARREÑO

“Se lo dije cuando entré en el entretiempo, que lo que tenía para criticar era lo mal que le hablaba a nuestros jugadores. En el trato. A Giossa (golero de Miramar) le dijo, ‘levantante, no me hagas tiempo porque ese es mi trabajo’. Eso lo escuché yo, y le dije que esto es fútbol y también un equipo necesita recuperarse, que es normal en el fútbol y no lo vamos a inventar nosotros. La forma en que lo hizo no era la manera de hablarle a los jugadores”.