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"Rehenes de malas decisiones": sindicato de la Republicana cuestionó operativo en Peñarol-Corinthians y pidió relevar mandos

El sindicato manifestó respaldo al ministro del Interior, Carlos Negro, ante una eventual decisión de relevar mandos policiales vinculados a operativos cuestionados

22 de mayo de 2026 12:30 hs
republiana2205

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el gremio sostuvo que las decisiones operativas “no las toma el funcionario que está en la primera línea, sino el mando operativo a cargo del dispositivo de seguridad”.

Según expresó el sindicato, es el jefe operativo quien dirige la planificación del Ministerio del Interior y define cuándo disuadir, avanzar o reprimir, además de autorizar el uso de munición menos que letal, gas lacrimógeno y otras herramientas de control de disturbios.

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En el texto, el sindicato afirmó que en encuentros de este tipo debería aplicarse “el sentido común”, priorizando el desalojo de la parcialidad perdedora, como ocurre en clásicos o finales, y señaló que tanto civiles como policías terminaron siendo “rehenes de malas decisiones y estrategias operativas equivocadas”.

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El Sindicato de la Guardia Republicana también reclamó una revisión del operativo y consideró que los responsables del dispositivo deberían pasar por una “reinstrucción y análisis serio” tras los hechos, que dejaron policías heridos, equinos lesionados y civiles afectados.

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Además, remarcó que los efectivos que integran los grupos de intervención actúan bajo órdenes directas y dentro de una cadena de mando establecida, por lo que cuestionó que las responsabilidades recaigan únicamente sobre quienes ejecutan las órdenes.

La Policía se respeta”, expresó el comunicado, que además reclamó que la Justicia actúe contra quienes participaron de los disturbios.

Por último, el sindicato manifestó respaldo al ministro del Interior, Carlos Negro, ante una eventual decisión de relevar mandos policiales vinculados a operativos cuestionados en espectáculos deportivos.

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Qué dice el Ministerio del Interior

Tras la eliminación de Club Atlético Peñarol de la Copa Libertadores ante Sport Club Corinthians Paulista, se registraron incidentes entre hinchas y la Policía en el Campeón del Siglo que dejaron cuatro efectivos y cuatro parciales heridos.

El Ministerio del Interior informó que la salida prioritaria de los hinchas brasileños había sido acordada previamente con Conmebol y representantes de Peñarol. Durante la espera, se produjeron disturbios en las tribunas Cataldi y Damiani, donde algunos parciales intentaron forzar salidas no habilitadas y se enfrentaron con efectivos policiales.

La Policía utilizó balas de salva y gases lacrimógenos para dispersar a los hinchas, mientras que la Guardia Republicana intervino para controlar la situación. Además de los lesionados, dos caballos del operativo sufrieron heridas leves.

El ministro del Interior, Carlos Negro, convocó este viernes a autoridades policiales para analizar el operativo de seguridad desplegado en el estadio.

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