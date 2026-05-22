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Metsul advierte por posible "súper El Niño": científicos monitorean un inusual calentamiento del Pacífico

Una gigantesca masa de agua caliente avanza bajo la superficie oceánica y los expertos advierten por posibles eventos climáticos extremos en la segunda mitad de 2026

22 de mayo de 2026 8:20 hs
supernino

Un gigantesco mecanismo oceánico comenzó a encender las alertas entre los científicos por la posible formación de un fuerte fenómeno de El Niño durante la segunda mitad de 2026. Según un informe de Metsul Meteorología, una enorme masa de agua excepcionalmente cálida avanza bajo la superficie del Océano Pacífico ecuatorial y ya comenzó a llegar a las costas de Sudamérica.

El fenómeno está asociado a una intensa “Onda Kelvin”, una masa de agua caliente que se desplazó desde el Pacífico Occidental, cerca de Indonesia, hasta la costa de Perú y Ecuador. Los datos analizados muestran temperaturas de hasta 8 °C por encima del promedio histórico en algunas zonas profundas del océano, un comportamiento que los expertos comparan con el registrado antes del histórico El Niño de 1997-1998.

Qué efectos podría tener el fenómeno

De acuerdo al reporte, la actual anomalía de temperatura superficial en el Pacífico ecuatorial centro-oriental ya alcanza los 0,9 °C, un valor superior al observado en mayo de 1997, cuando posteriormente se desarrolló uno de los eventos más intensos y destructivos del siglo pasado.

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Los especialistas explicaron que el calentamiento se intensificó luego del debilitamiento de los vientos alisios y la aparición de ráfagas de viento del oeste, que empujaron el calor acumulado hacia las zonas central y oriental del Pacífico. Además, ciclones tropicales en la región habrían acelerado el transporte de agua caliente bajo la superficie marina.

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Metsul advirtió que todavía existe incertidumbre sobre la intensidad final del fenómeno, aunque los indicios actuales apuntan a un episodio fuerte o incluso “súper El Niño”, con potenciales impactos climáticos a nivel global. Entre las posibles consecuencias aparecen lluvias extremas, sequías, olas de calor y eventos meteorológicos severos en distintas regiones del mundo.

Los antecedentes y las posibles consecuencias en la región

El fenómeno de El Niño de 1997-1998 dejó pérdidas multimillonarias en distintas partes del planeta, con inundaciones devastadoras en algunas regiones y sequías severas en otras. Los expertos también recuerdan el episodio de 1877-1878, considerado uno de los más extremos de la historia moderna.

En el caso del sur de Brasil, históricamente El Niño suele provocar un aumento significativo de las precipitaciones, tormentas más frecuentes y mayor riesgo de inundaciones y ciclones.

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