El homenaje a Fernando Morena en el Campeón del Siglo en la previa del partido Peñarol vs Corinthians; mirás las fotos

Peñarol le realizó un homenaje a Fernando Morena , su ídolo y segundo goleador histórico en la previa del partido ante Corinthians de este jueves en el Campeón del Siglo, por la Copa Libertadores, que terminó con empate 1-1, resultado que marcó la eliminación carbonera en dicho certamen.

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El homenaje a Fernando Morena en el Campeón del Siglo en la previa del partido Peñarol vs Corinthians

El homenaje a Fernando Morena en el Campeón del Siglo en la previa del partido Peñarol vs Corinthians

Al salir los equipos a la cancha, mientras se arrojaban fuegos artificiales afuera del escenario, en la Tribuna Damiani se desplegó un telón con la leyenda “Morena fútbol y gloria, el goleador de toda la historia”.

El homenaje a Fernando Morena en el Campeón del Siglo en la previa del partido Peñarol vs Corinthians

El homenaje a Fernando Morena en el Campeón del Siglo en la previa del partido Peñarol vs Corinthians

El homenaje a Fernando Morena que hará Peñarol previo al partido de este jueves ante Corinthians por Copa Libertadores, que Conmebol había prohibido y luego aceptó

El apoyo de la hinchada de Peñarol al ídolo y leyenda, Fernando Morena, por su estado de salud

Y luego, en medio de esa frase, bajó otro telón con la imagen del delantero y la inscripción “Gracias Nando”.

Morena, la leyenda aurinegra, atraviesa un momento complicado de salud.

El homenaje a Fernando Morena en el Campeón del Siglo en la previa del partido Peñarol vs Corinthians El homenaje a Fernando Morena en el Campeón del Siglo en la previa del partido Peñarol vs Corinthians Foto: Gastón Britos / FocoUy

Gestión ante Conmebol para el homenaje

El ídolo carbonero fue homenajeada pese a que en un principio, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), no lo había permitido.

Según pudo saber Referí, los carboneros pidieron permiso al máximo organismo continental de fútbol para realizar el citado homenaje y recibieron la negativa.

El homenaje a Fernando Morena en el Campeón del Siglo en la previa del partido Peñarol vs Corinthians El homenaje a Fernando Morena en el Campeón del Siglo en la previa del partido Peñarol vs Corinthians Foto: Gastón Britos / FocoUy

No obstante, el exdirigente y delegado de Peñarol, Gastón Tealdi, realizó una gestión ante Conmebol para que reconsiderara la situación, y los encargados de hacerlo, finalmente lo autorizaron.

Fernando Morena es el segundo goleador histórico todo el historial de la Copa Libertadores de América.

El homenaje a Fernando Morena en el Campeón del Siglo en la previa del partido Peñarol vs Corinthians El homenaje a Fernando Morena en el Campeón del Siglo en la previa del partido Peñarol vs Corinthians Foto: Gastón Britos / FocoUy

Está solo por detrás de Alberto Spencer, con 54 goles y, junto a Pedro Virgilio Rocha, comparte el segundo lugar, con 37 anotaciones.

Fue, a su vez, el máximo goleador de la Copa Libertadores en 1974 (siete tantos), 1975 (8) y 1982 (7), año en que con un gol suyo en la hora ante Cobreloa en Chile, Peñarol ganó su cuarta copa.