Metsul advirtió por una "semana de julio en mayo" y confirmó masa de aire polar en la región: cómo afecta a Uruguay

El organismo meteorológico brasileño Metsul advirtió que el estado de Rio Grande do Sul tendrá esta semana un escenario climático “ más parecido a julio que a mayo ”, con el ingreso de una masa de aire polar que provocará mañanas heladas, temperaturas bajo cero y tardes frías , especialmente en las zonas cercanas a Uruguay.

Según el informe divulgado este domingo, el frío se intensificará a partir del martes y tendrá mayor impacto en la frontera con Uruguay , la región de Campanha y Serra do Sudeste, donde se esperan mínimas inferiores a los 5 °C e incluso registros negativos en algunas localidades.

Metsul señaló además que la semana comenzará con lluvias y lloviznas aisladas en algunas zonas de Rio Grande do Sul, aunque luego predominarán los días soleados bajo la influencia de una masa de aire seco y frío de origen polar.

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Para este lunes, la previsión indica una jornada fría en el sur de Brasil, con temperaturas bajas tanto en la mañana como en la tarde. En el noreste y norte del estado se esperan lluvias y lloviznas, mientras que hacia la frontera con Uruguay el tiempo tenderá a estabilizarse.

El martes será uno de los días más fríos de la semana. Metsul prevé temperaturas inferiores a los 5 °C en la mayoría de los municipios y marcas bajo cero en algunas ciudades, con formación de heladas.

“El frío será más intenso en la frontera con Uruguay, Campanha y Serra do Sudeste”, destacó la consultora meteorológica.

El miércoles continuará el ingreso de aire polar y volverán a registrarse heladas generalizadas en Rio Grande do Sul. Algunas localidades podrían volver a tener temperaturas negativas durante la madrugada.

El frío persistirá durante toda la semana

Según Metsul, el jueves aumentará la nubosidad en gran parte del estado brasileño, aunque el ambiente seguirá muy frío. Las temperaturas más bajas se darán nuevamente en el norte del estado y en Campos de Cima da Serra, con registros bajo cero.

Además, la consultora indicó que la abundante nubosidad hará que la temperatura suba poco durante la tarde, con máximas de apenas entre 10 °C y 15 °C en la mayoría de los municipios.

Para el viernes, el pronóstico mantiene el escenario de frío persistente, con heladas durante la madrugada y máximas inferiores a los 20 °C en buena parte de Rio Grande do Sul.

El escenario previsto en el sur de Brasil suele tener impacto también sobre Uruguay, especialmente en las zonas fronterizas y el sur del país, debido al avance de masas de aire polar desde la región.