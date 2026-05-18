Alarma con Sergio Rochet a un mes del Mundial 2026: fue anunciado como titular en Inter pero debió ser sustituido antes del partido

El arquero uruguayo Sergio Rochet , uno de los goleros de la selección de Marcelo Bielsa que se prepara para el Mundial 2026, no pudo jugar este domingo en Internacional de Porto Alegre debido a una lesión de último momento.

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El guardameta de 33 años había sido anunciado en el equipo titular de Paulo Pezzolano para el partido ante Vasco Da Gama en el Beira Río el pasado sábado.

Pero minutos después, a poco de comenzar el partido, Inter anunció que Rochet no atajaba.

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¿Qué le pasó a Sergio Rochet?

En el anuncio de Inter, se explicó el motivo de la baja del golero mundialista en Qatar 2022, que había hecho la entrada en calor junto a sus compañeros.

“Rochet sintió un malestar en la zona lumbar. El jugador será reevaluado durante la semana”, informó el club gaúcho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SCInternacional/status/2055759981136289811&partner=&hide_thread=false Rochet sentiu um desconforto na lombar. Jogador será reavaliado durante a semana.



Anthoni será o goleiro titular e Kauan Jesus irá integrar o banco de reservas. https://t.co/r6N2IcCoKG — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 16, 2026

El golero celeste había vuelto a jugar el pasado 9 de mayo en el empate 2-2 ante Coritiba, luego de perderse los últimos tres partidos del Brasileirao y el de ida de Copa de Brasil ante Athletic por una lesión de gemelo.

Además, estuvo en el arco en el 3-2 de la vuelta ante Athletic el pasado martes 12 de mayo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SCInternacional/status/2055752616945045810&partner=&hide_thread=false Goleiros no gramado!



Rochet, Anthoni e Kauan Jesus estão no aquecimento pic.twitter.com/8uC5Gs5oSY — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 16, 2026

Con su baja este domingo, Anthoni fue el golero titular y Kauan Jesús integró el banco de suplentes.

En la actual temporada, Rochet lleva 17 partidos con Inter.

Con la selección, fue titular en el último partido ante Argelia, tras haber sido suplente ante Inglaterra, encuentro en el que atajó Fernando Muslera, quien volvió a las convocatorias de Marcelo Bielsa.

Goleada de Inter de Pezzolano

El equipo de Paulo Pezzolano goleó 4-1 al Vasco de Renato Gaúcho, ídolo de Gremio, eterno rival de Inter, con dos goles del colombiano Johan Carbonero, otro de Alerrando y otro del argentino Alexandro Bernabei. El colombiano Andrés Gómez marcó el gol del honor carioca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SCInternacional/status/2055855828801102109&partner=&hide_thread=false Sétimo jogo de invencibilidade.

Terceira vitória consecutiva no Beira-Rio.

,% de aproveitamento nos últimos dois meses.



VAMOS, PAPA! pic.twitter.com/3iCskRUNjv — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 17, 2026

"Entramos durmiendo. El adversario entró para la guerra y nosotros para desfilar", criticó duramente el técnico vascaíno, Renato Gaúcho, tras el duelo.

Con la victoria, Inter suma su cuarta jornada sin derrota y mira ya la parte de arriba, mientras que el Vasco sigue sin poder alejarse del descenso.