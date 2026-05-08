Paulo Pezzolano obtuvo su primer título con Inter de Porto Alegre como técnico, su segundo logrado en Brasil; ya lo habían logrado Luis Suárez y Felipe Carballo con Gremio

El técnico uruguayo Paulo Pezzolano se consagró campeón de la Recopa Gaúcha con Internacional de Porto Alegre y consiguió así su primer título desde que es entrenador del conjunto colorado.

Inter venció de atrás 2-1 a Brasil de Pelotas en el Estadio Bento Freitas de la ciudad de Pelotas.

De esa manera, el conjunto colorado obtuvo su tercer título de la Recopa Gaúcha en su historia.

La Recopa Gaúcha es un torneo que se disputa desde 2014 y últimamente, cambió el formato.

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El descargo que hizo este viernes Tchouaméni por el incidente con Federico Valverde, por el que recibió una multa de 500.000 euros de parte de Real Madrid

Se juega la final a un partido único entre el ganador del Torneo Gaúcho y el de la Copa de la Federación Gaúcha de Fútbol.

stuani-jpg..webp Felipe Carballo y Luis Suárez con la Recopa Gaúcha

En 2023 la ganaron Luis Suárez y Felipe Carballo con Gremio de Porto Alegre, venciendo en la final a Sao Luiz con los primeros tres goles del Pistolero para el tricolor gaúcho.

Este fue el primer título de Paulo Pezzolano con Internacional, pero el segundo que obtuvo como técnico en Brasil, ya que en 2022 ganó el Campeonato Brasileiro de la Serie B y ascendió a Primera división con Cruzeiro.

Por su parte, los uruguayos del plantel, el arquero Sergio Rochet, y Alan Rodríguez, no viajaron siquiera con el equipo a la ciudad de pelotas, ya que el técnico los dejó en la concentración para que prepararan el partido ante Coritiba por el Brasileirao, que se disputará este sábado, de visita, a la hora 16.