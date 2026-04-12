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La tajante respuesta de Paulo Pezzolano a una pregunta que lo incomodó tras el empate de local en el clásico de su equipo, Internacional vs Gremio: mirá el video

El uruguayo respondió con firmeza y dejó sorprendidos a todos en la conferencia de prensa

12 de abril de 2026 13:36 hs

El director técnico uruguayo Paulo Pezzolano contestó con crudeza y de la manera como siente el fútbol a un periodista en la conferencia de prensa de este sábado a la noche luego del empate clásico de su equipo Internacional, jugando como local en el Beira Rio ante Gremio, por una nueva fecha del Brasileirao.

El partido, como casi todos los clásicos, fue muy friccionado, pero hubo pocas chances de gol y terminaron empatando 0-0 en un resultado que no les sirve a ninguno de los dos.

Cabe recordar que Paulo Pezzolano llegó a Internacional a mediados de diciembre pasado y ha alternado buenos y malos resultados, por más que el presente no es malo.

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La respuesta de Pezzolano ante una pregunta que lo incomodó

Luego del 0-0 entre Internacional y Gremio, Paulo Pezzolano habló en conferencia de prensa.

Ante la consulta de por qué no utilizó al juvenil Allan, de gran futuro y se decidió por Kayky, el uruguayo expresó: "Allex es un buen jugador, pero siempre preguntan por jugadores que no juegan. Buscan más likes que preguntas. Él viene creciendo y necesita crecer. Entrena bien. Tenemos que tener un equilibrio en el equipo. Hoy es un activo, porque también lo hice un activo".

Y agregó: "Estamos haciendo lo mejor para Allex y para Inter. Kayky viene entrenando bien. Tenemos otros jugadores que están entrenando bien. La idea es recuperar jugadores con calma. Si tiene que jugar con el sub 20, Allex va a jugar para agarrar minutos. Tendrá su oportunidad".

No es la primera vez que Pezzolano tiene algún cruce con periodistas gaúchos, aunque en esta ocasión, su respuesta fue muy bien tomada, al menos, por el resto de los periodistas en las redes sociales.

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