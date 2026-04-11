Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la derrota de Nacional con Deportivo Maldonado: el tricolor quedó casi sin chances

Deportivo Maldonado venció 4-2 a Nacional este sábado en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, en un partido correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura.
Con esta victoria, el Depor se metió definitivamente en la pelea por el primer torneo corto del año. Tiene 22 puntos, los mismos que Peñarol y uno menos que el puntero Racing, ambos con un partido menos.
Nacional, en tanto, quedó casi sin chances: tiene 16 puntos, a siete de Racing y seis de Peñarol y Deportivo Maldonado. Tras el partido de este sábado, el entrenador de Nacional, Jorge Bava, reconoció que el Apertura está "cada vez está más lejos, con pocos puntos en disputa".
El puntero del Apertura jugará este domingo a las 18:30 contra Wanderers y Peñarol recibirá a Liverpool el lunes a las 20:30, en dos partidos trascendentales para la pelea del campeonato.
El otro competidor es Central Español, que tiene 17 puntos y juega este domingo a las 10:00 contra Danubio en el Parque Palermo.
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la derrota de Nacional: