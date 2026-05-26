Luna azul y microluna: los extraños fenómenos que se podrán ver desde Uruguay, ¿qué significan?

El cielo de mayo ofrecerá un fenómeno astronómico poco habitual que podrá observarse desde Uruguay y gran parte del mundo: la combinación entre una Luna azul y una Microluna .

La particularidad de la escena que tendrá lugar el próximo domingo 31 reside en que reunirá dos características distintas en una misma noche dado por la segunda Luna llena del mes y el momento en el que el satélite natural se encuentre más alejado de la Tierra.

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A pesar de su nombre, la Luna no cambiará de color. El término "Luna azul" se utiliza para describir la segunda Luna llena que ocurre dentro de un mismo mes calendario. En mayo de 2026, la primera se registró el día 1 y la segunda llegará el 31.

Este fenómeno sucede porque el ciclo lunar dura aproximadamente 29 días y medio, mientras que muchos meses tienen 30 o 31 días. Esa diferencia permite que, cada dos o tres años, se produzcan dos plenilunios en un mismo mes.

image Plenilunios lunares

¿Qué significa que sea una Microluna?

Además de ser Luna azul, el evento astronómico coincidirá con una Microluna. Esto ocurre cuando la Luna llena se produce cerca del apogeo, es decir, el punto más lejano de la órbita lunar respecto a la Tierra.

Como consecuencia, el satélite podrá verse ligeramente más pequeña y menos brillante de lo habitual. Según reseña National Geographic, esta será la Luna llena más pequeña de 2026, aunque la diferencia será difícil de percibir a simple vista.

¿Cómo ver el fenómeno desde Uruguay?

La Luna azul y Microluna podrán observarse desde Uruguay durante la noche del sábado 31 de mayo y la madrugada del 1° de junio. No será necesario utilizar telescopios ni equipos especiales para apreciarla.

De todos modos, los especialistas recomiendan buscar lugares con poca contaminación lumínica y cielos despejados para disfrutar mejor del fenómeno.