La selección uruguaya de Marcelo Bielsa realizará dos visitas a estadios de Canelones para despedirse de los hinchas antes del Mundial 2026: los detalles

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa realizará dos visitas a dos estadios de Canelones la próxima semana, en lo que será una despedida del combinado de su público en el interior antes de viajar a México para disputar el Mundial 2026 , confirmaron fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) a Referí.

En principio, la AUF tenía planeado realizar dos partidos amistosos en el interior en las semanas previas al torneo. Jugar en el interio r fue una opción planteada por Bielsa , cuando se enteró que un alto porcentaje de los hinchas que llegaron al Estadio Centenario durante las Eliminatorias fueron de los departamentos del interior.

Sin embargo, la asociación tuvo dificultades para encontrar rivales para estas fechas porque la mayoría de las selecciones mundialistas juegan sus amistosos en Norteamérica, donde completan la preparación de cara al Mundial.

Por esto, la idea de que la selección viaje al interior devino en dos visitas a Canelones que se realizarán la próxima semana, con fechas a definir.

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Los lugares elegidos, según informó El Espectador Deportes y ratificaron fuentes de la AUF a Referí, serán el Estadio Municipal de Pando y el Estadio Martínez Monegal de la ciudad de Canelones.

Desde la Asociación aclararon que la selección no realizará entrenamientos abiertos en estos recintos, sino que se tratará de dos visitas en las que los jugadores tendrán un encuentro con la gente.

La selección de Bielsa, que aún no tiene a sus 26 jugadores confirmados y sigue recibiendo nuevos futbolistas en el Complejo Celeste, viajará a México el 9 de junio, pocos días después de estos eventos.