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Mirá las secuelas que le quedaron a Federico Valverde tras su caída y golpe en la cabeza en el encontronazo con Aurélien Tchouaméni de Real Madrid

Pasaron 18 días del ida y vuelta con el volante francés, y aún se puede notar lo que fue la caída del uruguayo

25 de mayo de 2026 18:40 hs
Federico Valverde&nbsp;

Federico Valverde 

Foto: AFP

Federico Valverde es uno de los futbolistas más esperados por los aficionados celestes para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa de cara al Mundial 2026 y se espera su llegada para este martes, casi con seguridad, desde España. Más allá de ello, y pese al paso de los días, aún se le puede ver alguna secuela del golpe en la cabeza que sufrió en su encontronazo con su compañero de Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, que lo dejó fuera tres partidos.

El volante volvió este sábado al club merengue luego de esos tres compromisos en los que debió permanecer fuera de las canchas por protocolo, debido al golpe en su cabeza.

Las secuelas del golpe en la cabeza de Federico Valverde

Federico Valverde apareció en las últimas horas de forma pública.

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Allí se pudo ver una de las secuelas que le dejó el golpe en la cabeza, ya que aún tiene una aproximación que colocan los médicos para cerrar una herida (en lugar de puntos), por encima de su ceja derecha.

Cabe recordar que el pasado 7 de mayo, Valverde terminó en un hospital luego de una discusión (que no llegó a pelea) con su compañero Aurélien Tchouaméni, al no querer darle la mano, tras un encontronazo que habían tenido 24 horas antes.

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Aún se pueden ver las secuelas del golpe que sufrió Federico Valverde tras el golpe en la cabeza luego de su encontronazo con Aurélien Tchouaméni

Aún se pueden ver las secuelas del golpe que sufrió Federico Valverde tras el golpe en la cabeza luego de su encontronazo con Aurélien Tchouaméni

Esto llevó a que Real Madrid le iniciara un expediente a ambos futbolistas, por lo que finalmente multó a ambos futbolistas con 500.000 euros (US$ 590.000).

De todas formas, no tuvo problemas para jugar el encuentro del pasado sábado ante Athletic Bilbao, en el que se despidieron de LaLiga de España.

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