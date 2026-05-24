El gesto de Dani Carvajal en su despedida de Real Madrid, legándole el brazalete de capitán principal a Federico Valverde, mientras esperan a José Mourinho; mirá el video

Dani Carvajal se despidió este sábado de Real Madrid luego de 13 años en el club y tras conseguir, entre otras cosas, seis veces la Champions League con los merengues, en una trayectoria espectacular y tuvo un gesto con Federico Valverde .

El futbolista de 34 años tuvo una despedida a su nivel y el club lo reconoció.

Cuando faltaban 8 minutos para terminar el encuentro en el que Real Madrid venció 4-2 a Athletic Bilbao por la última fecha de LaLiga de España que ganó su rival acérrimo, Barcelona, el futbolista fue sustituido para que todo el Estadio Santiago Bernabéu lo felicitara.

En el momento emotivo en que se anunció su cambio a los 82 minutos, lo primero que hizo Dani Carvajal fue colocarle el brazalete de capitán principal, de ahora en adelante, a Federico Valverde.

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Justamente el uruguayo retornaba a este encuentro luego de tres que se había perdido por el encontronazo que tuvo en las prácticas del club con el francés Aurélien Tchouaméni, y por el que se golpeó la cabeza.

"El brazalete queda en buenas manos", ya había dicho la semana pasada Dani Carvajal y tuvo un interesante intercambio vía redes con Federico Valverde, como informó Referí.

El pasado 15 de mayo, Referí sostuvo que a través de fuentes, Valverde, pese a todo lo ocurrido y a la multa de Real Madrid les impuso a los dos futbolistas (junto a Tchouaméni)de 500.000 euros (US$ 580.000), va a continuar en el club con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029.

Real Madrid, en tanto, espera anunciar en los próximos días la llegada de José Mourinho, como nuevo entrenador, y este, por supuesto que tiene en cuenta al uruguayo como estandarte del equipo.