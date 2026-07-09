Los motivos por los cuales el INAC promueve la marca Uruguay Beef en Alemania y Holanda

El Instituto Nacional de Carnes (INAC) difundió este miércoles imágenes que exhiben ejemplos de la campaña de promoción de las carnes uruguayas en mercados de Europa , concretamente en Alemania , segundo destino en relevancia en ese bloque continental, superado solo por la demanda de Holanda .

Según se explicó, esta promoción de la carne uruguaya se realiza teniendo como marco el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), "una oportunidad para un mejor acceso a este mercado que adquiere cortes de alto valor".

En 2025, señaló el instituto presidido por Gastón Scayola, las exportaciones de carne uruguaya hacia la UE crecieron casi un 50% interanual, totalizando 52.000 toneladas, alcanzando el mayor volumen de los últimos 10 años.

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Como se adelantó, se está desarrollando la campaña de Uruguay Beef en los principales puertos de destino de la Unión Europea.

El INAC eligió a Alemania y Holanda para la activación por ser los dos mercados europeos donde la carne uruguaya tiene mayor presencia, con importadores relevantes y distribución a nivel de retail y restaurantes.

Países Bajos concentra el 40% de los envíos de carne uruguaya hacia Europa, siendo su principal puerta de entrada al continente a través del puerto de Rotterdam.

Alemania, por su parte, se ha consolidado como el segundo destino en volumen con importadores robustos e históricos para Uruguay, alcanzando presencia en todo el territorio.

Las imágenes adjuntas en este artículo de El Observador corresponden a la campaña en la vía pública alemana.

En Alemania se llega con la campaña a más de 3,5 millones de personas en las 10 ciudades más importantes, entre ellas Berlín, Hamburgo y Múnich.

Eso considera la presencia en Instagram, Facebook y YouTube; en la vía pública con alto impacto en 150 pantallas digitales en las principales estaciones del país; y en dos grandes billboards: en Berlín y el protagonista más audaz de la campaña, The Whale, la pantalla LED más grande de Alemania, ubicada en la estación central de Hamburgo, con más de 500.000 personas transitando por allí cada día.

Ventaja competitiva de Uruguay

"Nuestra ventaja competitiva, más allá de los números, es la distinción de Uruguay por encima de otros proveedores de carne vacuna en UE. Uruguay es el uno de los pocos países reconocido como “bajo riesgo” de deforestación en el Reglamento de la UE. Es un mercado donde el origen y la calidad son determinantes de compra, y por eso este reconocimiento es nuestra mayor fortaleza competitiva", destacó el INAC.

Tres datos

En el primer semestre de 2026 Uruguay exportó 309.910 toneladas (peso embarque) de carnes por US$ 1.595,3 millones a un valor medio por tonelada de US$ 5.148.

La UE explica el 17% de ese monto global.

El bloque europeo fue el tercer mayor destino y fue superado solo por el USMCA (34%) y por China (30%).