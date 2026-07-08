Gobierno cesó a Collette Spinetti como secretaria de Derechos Humanos y le ofreció el cargo a Iliana Da Silva

El gobierno de Yamandú Orsi notificó a Collete Spinetti que no continuará como directora de Derechos Humanos en la Presidencia de la República, según informaron Subrayado y confirmó El Observador.

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La dirección fue ofrecida a Iliana Da Silva , actual subdirectora de Comunicación de Presidencia.

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En uno de ellos, la ahora exdirectora se refirió a Gonzalo Civila y a Federico Graña , ministro y subsecretario de Desarrollo Social respectivamente, como " machirulitos gay ".

En otro audio difundido por Hacemos lo que podemos, de la misma época que el anterior, Spinetti cuestionó la actuación de Orsi durante la campaña.

Cuando se conoció el primer audio, referido a Civila y Graña, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, había rechazado las declaraciones de Spinetti, pero asegurado que, para ese momento, no existían razones para cesarla.

Había dicho entonces que los audios eran "un pequeño fragmento" de conversaciones privadas que, quizás, estuvieran editados.

"No creo que haya razones hoy para cambiarla", declaró Sánchez a fines de abril.