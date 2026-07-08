Ruibal se reunió con Orsi y le transmitió "preocupación" por conflictividad laboral en la construcción

El titular de la Cámara de la Construcción , Alejandro Ruibal , le transmitió al presidente Yamandú Orsi su " preocupación " por la conflictividad laboral en el sector, tras el paro realizado por el sindicato el miércoles pasado.

"Me voy con una buena impresión. Yo le transmití la preocupación . Me han visto que lo he dicho más de una vez sobre el ritmo de las obras, de las inversiones. Y como digo que la construcción empuja mucho la economía, también necesitamos de inversión. Sin inversión no hay construcción", sostuvo Ruibal en rueda de prensa tras reunirse con el mandatario.

Consultado sobre la razón de esa "preocupación", el empresario sostuvo que "a nadie le gusta que se estén perdiendo jornales ni tampoco que las empresas estén perdiendo posibilidad de negocios" . "Esperemos que se pueda avanzar en el diálogo, como siempre lo hemos hecho y salir adelante", agregó.

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Pese a esto, insistió en que la impresión que le dejó la reunión fue "buena" dado que Orsi le detalló una serie de proyectos en los que el gobierno está avanzando.

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) realizó la semana pasada un paro con movilización en Montevideo y el interior, en el marco de lo que definieron como un "estancamiento" de la negociación en los Consejos de Salarios.

El sindicato reclama "reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial, mejoras en las condiciones de trabajo y mayores garantías en materia de seguridad", consta en la página de la central sindical. Por otra parte, rechazan propuestas empresariales que según los trabajadores "implican retrocesos en derechos conquistados".

El presidente de la la Cámara de la Construcción recordó que están en negociación. "Es parte de lo que estuve hablando con el presidente (Orsi), cambiar un poco la estrategia, aplicarle un poco más de modernidad también a este tipo de discusiones", agregó el empresario en rueda de prensa consignada por Subrayado de Canal 10.

Según Ruibal, con el presidente de la República trataron temas como "la actividad" del sector y "la modernización de las relaciones laborales".

Por su parte, el presidente del Sunca, Richard Ferreira, afirmó la semana pasada que se llevaban tres meses "sin convenio colectivo" y que todavía no han "tenido un avance significativo".