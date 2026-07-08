Indonesios a bordo: cortocircuito en industria pesquera por presencia de tripulantes extranjeros en barcos

La presencia de tripulación extranjera, puntualmente de indonesios, en barcos de la industria pesquera generó un roce entre el sindicato de maquinistas y las cámaras empresariales. Desde el lado sindical afirman que la situación es ilegal, mientras los propietarios argumentan que se recurre a trabajadores del exterior por la falta de personal local.

Días atrás se presentaron en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados la Cámara de Industrias Pesqueras (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros (CAPU) para contrarrestar la posición que el Centro de Maquinistas Navales había trasladado a los parlamentarios un mes atrás.

Los trabajadores plantearon que hay un porcentaje grande de personal extranjero en los barcos de pesca de altura que está prácticamente en situación ilegal por entrar al país sin visa.

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El presidente del Centro de Maquinistas, Mario Denes , comentó que actualmente hay tripulantes indonesios que reciben un título de maquinista luego de hacer un curso de tres meses. “Ni siquiera les revalidan el título, sino que los toman como si Uruguay tuviera reciprocidad con Indonesia, cuando no tiene ningún tipo de reciprocidad con ese país sobre la titulación de la gente de mar. O sea que es totalmente ilegal”, expuso.

Pero además mencionó la forma en la que viven los tripulantes indonesios a bordo: vienen por un año o año y medio a Uruguay y no pueden salir del barco.

Flota pesquera nacional Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU)

Denes comentó que los maquinistas tienen tres institutos de formación: la Escuela Naval, la Escuela Técnica Superior Marítima y la Escuela Técnica de Reparaciones, Construcciones Navales y Anexos, ubicada en Carmelo. Desde esos centros de estudio salen profesionales preparados para trabajar en cualquier parte del mundo.

“Hay personal suficiente para cubrir absolutamente todos los puestos de trabajo. Sin embargo, en la sala de máquinas no hay un solo tripulante nacional. Son todos extranjeros. Rusos, españoles o indonesios”, afirmó.

La explicación de Denes sobre la participación de personal extranjero o indonesio fue clara: hay una relación de 5 a 1 en la comparación con los salarios de los uruguayos. “Un indonesio viene por US$ 1.000, sin salario vacacional, sin licencia, sin aporte a la seguridad social”, dijo.

La semana pasada, la comisión recibió la versión de los empresarios. Alejandro Butler, asesor de las dos cámaras, afirmó que tanto Indonesia como Uruguay adhieren al Convenio internacional sobre normas de formación, tripulación y guardia para la gente de mar de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Añadió que ese convenio establece estándares mínimos globales y obliga a los Estados parte a reconocer los certificados expedidos por otros, siempre que cumplan con los requisitos, incluyendo verificación de autenticidad y, en muchos casos, un refrendo o endoso nacional. Además, calificó de graves los dichos del presidente del Centro de Maquinistas sobre los títulos que otorga Indonesia.y agregó que los dichos de Denes se contradicen con sus actos.

barco pesquero Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU)

“Danes ha recomendado a empresarios del sector la contratación de indonesios, aportando currículums y contactos de la agencia a través de la cual se los contrata”, afirmó Butler. “Tenemos pruebas de eso, como mensajes de WhatsApp, que evidencian el interés que tenía en que empresas uruguayas contrataran a sus colegas indonesios, incluso a algunos que parecían ser sus amigos”, expresó.

En otro pasaje de su presentación catalogó como falso que existe personal uruguayo disponible para tripular la flota pesquera nacional. “Denes sabe que, muy frecuentemente, los buques quedan parados por la falta de maquinistas, patrones -que son los capitanes- y hasta marineros, lo que provoca la pérdida de valiosos días de pesca e impacta en toda la cadena productiva”, señaló.

El asesor empresarial comentó que habitualmente los maquinistas extranjeros finalizan sus contratos, regresan a sus países en períodos de licencia y luego muchos vuelven a incorporarse a la misma empresa.

“Es falso que en las salas de máquinas no haya un solo tripulante nacional. La flota pesquera uruguaya está compuesta por 53 buques; de ellos, 30 son de mediana altura en los que no hay ni un solo maquinista extranjero”, aseguró Butler.

En el caso de los 2o barcos de altura, complementó, no todos tienen tripulación extranjera y en los que sí los hay la dotación de maquinistas es mixta.