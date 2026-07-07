Ancap constata irregularidad en construcción de edificio en La Barra que está a 65 centímetros de oleoducto

El estacionamiento subterráneo del edificio Delamar Loft de La Barra —que hasta hace poco estaba en construcción— viola la servidumbre del oleoducto de Ancap porque se encuentra 65 centímetros del ducto, confirmaron fuentes de Ancap a El Observador.

La empresa estatal constató estos hechos y ya está en comunicación con la Intendencia de Maldonado , informó en primera instancia el medio local Cadena del Mar. Desde la empresa pública señalaron que tienen la potestad de levantar terrenos linderos al edificio si necesitan acceder al caño por reparaciones.

El primer edificio Delamar , que se encuentra junto al Delamar Loft, no presenta violaciones a la normativa .

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El oleoducto es una cañería de 16 pulgadas de diámetro, 6.35 milímetros de espesor nominal y 168 km de longitud que permite el transporte de hidrocarburos desde el Terminal del Este en José Ignacio (Maldonado) a la refinería de Ancap en La Teja (Montevideo). La línea amarilla muestra el trazado del oleoducto y se puede ver a través de la web de la empresa.

Trazado del oleoducto de Ancap Sitio web de Ancap

El Delamar Loft ya había tenido otras complicaciones. Es el mismo edificio al que la Intendencia de Maldonado ordenó frenar la obra a fines de mayo debido a que se constataron una serie de irregularidades. Entre ellas, la construcción sobre un terreno en el cual se había dispuesto no edificar.

Producto de la construcción prohibida sobre este terreno, la edificación quedó a metros del ya existente edificio Delamar. La Dirección de Control Edilicio de Maldonado concurrió hasta la obra y constató que no se ajustaba a los planos aprobados.

La construcción del Delamar Loft transcurre en dos padrones: el 15.001 y el 18.250, cuando en realidad solo se había aprobado construir en el 15.001.

Visión área: del lado izquierdo el actual edificio Delamar y del derecho la nueva construcción

El proyecto tiene como desarrollador a Enrique Etchebarne, quien ya había ocupado este rol en el edificio lindero Delamar. Los vecinos de este último complejo fueron los que denunciaron la invasión al padrón 18.250 en una nota a la intendencia. En esta nota los vecinos además afirman que el constructor también debería de respetar el "retiro lateral de 8,90 metros lineales respecto al límite con el padrón 18.250".

"Sin embargo, en la ejecución material de la estructura de hormigón, se ha constatado visualmente que la edificación invade dicho retiro, eliminando por completo cualquier retiro con respecto a nuestro padrón 17.637", es decir, el padrón del actual Delamar.

Construcción de Delamar Loft de La Barra en febrero de 2026

En 2019 la Junta Departamental le dio la anuencia al intendente para desafectar del dominio público el padrón 18.250, un pasaje peatonal de acceso al arroyo Maldonado, que fue adquirido por Etchebarne. El padrón en cuestión dividía los dos terrenos que ya tenía el empresario. Pero la intendencia no había autorizado la construcción sobre este pasaje.

El desarrollador ya ha estado en el ojo de la polémica cuando se conoció que enfrentaba más de diez de litigios civiles y penales con ocho promitentes compradores.