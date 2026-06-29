La vuelta de los presupuestos participativos a Maldonado: la modificación presupuestal que se plantea

La semana pasada el intendente de Maldonado Miguel Abella presentó formalmente la modificación presupuestal para el segundo tramo de su gobierno y, entre otras novedades, se anunció la vuelta de una no tan vieja herramienta en la intendencia esteña: los presupuestos participativos .

La medida surgió en el primer gobierno departamental del Frente Amplio y luego con la vuelta de Enrique Antía se fue discontinuando hasta que se anunció su posible regreso para este quinquenio . Si bien la coalición de izquierda había solicitado su reincorporación, marcaron reparos con la redacción actual .

La modificación presupuestal ya entró en la Junta Departamental y establece un fondo de casi $ 400.000.000 que se le asigna a este plan hasta el 2030 . El objetivo es que "los vecinos de cada municipio puedan decidir de forma directa que obras ejecutar", contó el edil blanco Gonzalo Soria , quien además es presidente de la Comisión de Presupuesto de la Junta .

Fiscalía de Maldonado pretendía condena de cinco escribanos por venta ilícita de terrenos pero fueron absueltos en caso que marca "antes y después" de la profesión

La normativa que acompaña esta modificación incluye un reglamento general dentro del cual cada municipio puede establecer las particularidades propias de su territorio , según informó la Intendencia de Maldonado.

Los valores serán calculados en función de indicadores territoriales y sociales, tomando en cuenta las variables de población con necesidades básicas insatisfechas, nivel educativo (años de estudio de población entre 25 y 65 años) y densidad de población (habitantes por kilómetro cuadrado), según el proyecto.

El coordinador de ediles del Frente Amplio, Juan Urdangaray, afirmó que desde la bancada ven "ciertas limitaciones" en la propuesta. "Una de las cosas que se está exigiendo es que sea en tierra pública la inversión, en eso no estamos de acuerdo", contó el edil en diálogo con El Observador. Si bien la vuelta de por sí de estos presupuestos es vista como "positiva", el tema está a estudio de la izquierda.

Por otra parte, Soria afirmó que esta vez se perfeccionará la herramienta debido a que las propuestas pasarán por "el filtro del concejo municipal", esto permitiría que los presupuestos no queden sectorizados en organizaciones específicas y que sean beneficiosas para la sociedad en general, según el edil oficialista.

Los presupuestos participativos en Maldonado

San Carlos, departamento de Maldonado Foto: Presidencia de la República

Estos presupuestos surgieron en la intendencia del frenteamplista Óscar de los Santos con experiencias piloto en San Carlos. La exalcaldesa de esta ciudad Alba Rijo contó que en su momento "los primeros presupuestos participativos fueron el transporte para personas con discapacidad, el móvil para castraciones de perros y el hogar para mujeres víctimas de violencia doméstica".

"Se convocaba a toda la ciudadanía, venían profesionales de distintas universidades y asesoraban a la gente en lo que es la forma de participación", contó la hoy concejal carolina del Frente Amplio.

"Cada organización presentaba el proyecto a la ciudadanía en lo que se llamaba 'feria de proyectos' y luego se establecía lo que era la instancia de votación en las tres zonas del municipio (ciudad, rural y balneario). Podían votar teniendo 18 años y credencial cívica", agregó Rijo. Además llegó a existir un "presupuesto participativo joven" en el que 4.800 jóvenes votaron distintos proyectos con otros criterios de elección.

Luego la iniciativa se fue extendiendo a otros municipios del departamento. En San Carlos "en el último período que aplicó fue en el 2015-2020 y se ejecutaron 26 proyectos en que intervinieron casi todas las instituciones deportivas", según la dirigente de la izquierda.

"Pasaron por una votación de más de 10 mil personas. Podían votar hasta dos proyectos, uno deportivo y otro social", sentenció.