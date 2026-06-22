Asesinaron a un adolescente de 14 años en Maldonado: su cuerpo fue encontrado dentro de un auto

Asesinaron a un adolescente de 14 años en el departamento de Maldonado , confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía del departamento fernandino a El Observador.

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De acuerdo al parte oficial del caso, el homicidio ocurrió sobre calles José Nasazzi y Alberto Supicci en el barrio Las Cooperativas en horas de la noche .

Hasta ese lugar se dirigió personal de la Policía, que encontró a la víctima en el interior de un vehículo con una herida por disparo de arma de fuego .

Carlos Negro adelantó que el primer semestre de 2026 cerrará con una "leve suba" en homicidios y heridos de arma de fuego

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En la escena del crimen trabajó personal de Policía Científica y efectivos del Departamento de Hechos Complejos .

Según la misiva, las primeras indagatorias sugieren que el homicidio ocurrió luego de que el menor mantuviera un "intercambio" con otros dos individuos armados.

El caso está ahora en manos de la Fiscalía departamental de Turno, que trabaja en esclarecer los detalles detrás del caso.