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Carlos Negro adelantó que el primer semestre de 2026 cerrará con una "leve suba" en homicidios y heridos de arma de fuego

El ministro también se refirió al operativo policial en el barrio Borro que terminó con un adolescente de 16 años abatido y trasladó "gran tranquilidad" sobre el accionar de los funcionarios

18 de junio de 2026 18:56 hs
El ministro del Interior, Carlos Negro. Archivo

El ministro del Interior, Carlos Negro. Archivo

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El ministro del Interior, Carlos Negro, adelantó que el primer semestre de 2026 cerrará en los próximos días con una "leve suba" en materia de homicidios y heridos por arma de fuego respecto al mismo período del año anterior.

"Faltando algunos días aún para el cierre del trimestre —lo que nos impide dar la cifra, que la vamos a dar, por supuesto, cuando cierre el semestre— podemos adelantar y así lo hicimos en el recinto que en materia de homicidios y heridos de arma de fuego va a haber una leve suba respecto al año anterior", dijo Negro luego de comparecer en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.

La suba, agregó, se debe a que el segundo trimestre de 2026, a diferencia del primero, "no tiene datos tan favorables".

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Pese a la "leve suba", el ministro señaló que en el "total de los delitos la tendencia va a seguir siendo a la baja".

En el primer trimestre del año registró una caída del 9,2% respecto al mismo período del año anterior en homicidios consumados, según los datos del Ministerio del Interior aportados en abril.

El operativo en el barrio Borro

Por otra parte, el ministro Negro se refirió al operativo policial que se llevó adelante en la mañana de este jueves en los barrios Borro y La Chancha.

En uno de los allanamientos en el Borro, la Policía abatió a un adolescente de 16 años.

Según lo informado desde el ministerio, uno de los efectivos que realizaba el allanamiento se encontró con el adolescente que lo apuntaba con un arma, por lo que disparó. El adolescente fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, donde se constató su fallecimiento.

El padre del joven, en tanto, declaró a los medios de comunicación presentes en el lugar que su hijo había sido acribillado "como a una rata". "Lo mataron como a un perro".

Consultado al respecto, Negro sostuvo que hay detalles del procedimiento que están bajo reserva dado que están siendo investigados por Fiscalía, pero transmitió "gran tranquilidad" por el accionar policial, que quedó grabado mediante cámaras GoPro corporales.

Además, el ministro insistió en que los allanamientos contaban con la autorización de la Justicia. Se habían ordenado a raíz de tiroteos registrados en las últimas semanas en esos barrios.

En la casa donde estaba el adolescente se incautaron armas —con su numeración adulterada— y cargadores adulterados para aumentar la capacidad de fuego.

"La Policía ingresó con cámaras GoPro lo cual permitió un registro acabado de todo lo que ocurrió hoy en la mañana, por lo que ese dato nos da una gran tranquilidad respecto al procedimiento policial, de la acción del policía que dispara contra el adolescente y vamos a estar lógicamente a la resolución de la Justicia, pero aguardando con absoluta tranquilidad este resultado", sostuvo Negro.

Consultado sobre las razones por las cuales el policía había disparado, Negro subrayó que la filmación arrojará "absoluta luz" sobre el caso.

La muerte del adolescente desató disturbios en el barrio, con vecinos que quemaron neumáticos durante la tarde del jueves para manifestar su enojo.

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