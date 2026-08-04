Cinco preguntas incómodas para la escuela de hoy

Hay épocas en las que las instituciones necesitan hacerse preguntas difíciles. No porque estén fracasando, sino porque el mundo cambió y las respuestas de ayer ya no alcanzan.

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La escuela atraviesa uno de esos momentos. Mientras discutimos reformas, programas, tecnologías o resultados de aprendizaje, evitamos una conversación más profunda: ¿qué esperamos realmente de la escuela?

Propongo cinco preguntas incómodas. No buscan desacreditar a la educación pública —una de las mayores conquistas democráticas del Uruguay— sino defenderla, obligándola a pensar de nuevo su misión.

Ni papel higiénico ni oráculo sagrado: ¿cómo hacemos para interpretar las encuestas?

Hay aulas llenas de proyectos, afiches, dinámicas, dispositivos digitales y producciones permanentes. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a preguntar si todo eso ayuda efectivamente a pensar mejor.

Pensar exige tiempo, silencio, lectura, argumentación, concentración y esfuerzo intelectual. Nada de eso resulta especialmente atractivo en una cultura dominada por la velocidad y el entretenimiento.

La pregunta es incómoda porque obliga a revisar una ilusión muy instalada: creer que cualquier actividad constituye una experiencia educativa. No toda participación produce conocimiento. No todo trabajo en grupo desarrolla pensamiento crítico. No toda innovación mejora la enseñanza.

Quizá la primera obligación de la escuela siga siendo enseñar algo tan antiguo como indispensable: aprender a pensar antes que aprender a opinar.

¿La escuela construye un mundo común o reproduce las burbujas en las que ya vivimos?

Vivimos rodeados de algoritmos que seleccionan lo que vemos, escuchamos y creemos. Cada vez conversamos más con quienes piensan parecido y menos con quienes sostienen ideas distintas.

Si la escuela simplemente refleja esas divisiones, habrá renunciado a una de sus funciones esenciales.

Una sociedad democrática necesita lugares donde las diferencias puedan encontrarse sin convertirse en enemigos. La escuela debería ser precisamente ese espacio.

Pero para lograrlo necesita defender la conversación, la discusión racional, la laicidad como garantía de libertad de conciencia y la posibilidad de confrontar ideas sin cancelar personas.

La pregunta es incómoda porque interpela tanto a quienes pretenden convertir la escuela en un espacio de adoctrinamiento ideológico como a quienes quisieran transformarla en un lugar de reafirmación de identidades particulares. La escuela existe para construir ciudadanía, no tribus.

¿Puede existir educación sin autoridad?

Durante años repetimos que toda autoridad era sospechosa. El resultado está a la vista.

Cuando la autoridad desaparece, no surge automáticamente la libertad. Con frecuencia aparecen la arbitrariedad, la intimidación entre pares, el desgobierno del aula y la imposibilidad misma de enseñar.

La autoridad democrática no consiste en imponer obediencia ciega. Consiste en asumir la responsabilidad de introducir a las nuevas generaciones en un mundo que no construyeron y que algún día deberán cuidar, transformar o incluso cuestionar.

Una escuela que renuncia a ejercer autoridad termina abandonando precisamente a quienes más necesitan adultos capaces de poner límites, transmitir conocimiento y ofrecer orientación.

La verdadera pregunta no es si debe existir autoridad, sino qué clase de autoridad necesita una democracia.

¿La inteligencia artificial ayudará a pensar o facilitará que dejemos de hacerlo?

Nunca fue tan fácil obtener respuestas. Y, paradójicamente, nunca fue tan necesario aprender a formular preguntas.

La inteligencia artificial puede ampliar enormemente nuestras capacidades intelectuales. Pero también puede acostumbrarnos a delegar aquello que constituye el núcleo mismo del pensamiento: comprender, interpretar, comparar, dudar y elaborar argumentos propios. El riesgo no es tecnológico. Es pedagógico.

Si la escuela convierte la inteligencia artificial únicamente en una herramienta para producir tareas más rápido, habrá perdido una oportunidad histórica. Si, en cambio, la utiliza para enseñar a evaluar evidencias, detectar errores, contrastar fuentes y desarrollar criterio, podrá fortalecer el pensamiento humano en lugar de sustituirlo.

La pregunta es incómoda porque nos obliga a reconocer que el problema nunca fue la tecnología. Siempre fue la educación.

¿La escuela cambia vidas o simplemente administra problemas sociales?

A la escuela le pedimos cada vez más cosas. Que alimente, que cuide, que contenga, que prevenga violencias, que detecte problemas de salud mental, que compense desigualdades familiares y que responda a demandas sociales crecientes.

Todo eso importa. Pero cuando la escuela queda absorbida por esas urgencias corre el riesgo de olvidar aquello que solamente ella puede ofrecer: el acceso al conocimiento, a la cultura, al pensamiento y a la posibilidad de ampliar el horizonte de cada niño.

Una sociedad profundamente desigual necesita políticas sociales fuertes. Pero también necesita una escuela que no renuncie a enseñar.

Porque cuando la enseñanza deja de ocupar el centro, quienes más pierden son precisamente los estudiantes que menos oportunidades tienen fuera del aula.

Una conversación necesaria

Estas cinco preguntas no pretenden clausurar el debate. Buscan abrirlo.

En las próximas semanas dedicaré una columna a cada una de ellas. Intentaré discutirlas desde la investigación pedagógica, la filosofía política y la experiencia cotidiana de quienes enseñamos.

La educación necesita menos consignas y más pensamiento. Menos respuestas automáticas y mejores preguntas.

Quizá el primer paso para defender la escuela sea volver a interrogarnos, con honestidad intelectual, acerca de aquello que nunca debería dejar de ser.