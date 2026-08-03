Doble alerta amarilla de Inumet por tormentas fuertes: se amplió la zona y ahora alcanza a 13 departamentos

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó este lunes sus advertencias meteorológicas y mantiene dos alertas amarillas simultáneas por tormentas fuertes, que ahora abarcan localidades de 13 departamentos.

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Ambas advertencias comenzaron a las 16:35 y serán actualizadas a las 18:30. Inumet estima una probabilidad superior al 75% de ocurrencia de los fenómenos.

El organismo advirtió que las tormentas podrán ser puntualmente fuertes y estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, caída de granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Primera advertencia: norte y este del país La primera advertencia comprende localidades de los siguientes departamentos: