Doble alerta amarilla de Inumet por tormentas fuertes: se amplió la zona y ahora alcanza a 13 departamentos

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó este lunes sus advertencias meteorológicas y mantiene dos alertas amarillas simultáneas por tormentas fuertes, que ahora abarcan localidades de 13 departamentos.
Ambas advertencias comenzaron a las 16:35 y serán actualizadas a las 18:30. Inumet estima una probabilidad superior al 75% de ocurrencia de los fenómenos.
El organismo advirtió que las tormentas podrán ser puntualmente fuertes y estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, caída de granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
Primera advertencia: norte y este del país
La primera advertencia comprende localidades de los siguientes departamentos:
- Rivera: todo el departamento.
- Artigas: Bernabé Rivera, Javier de Viana, Paso Campamento y Topador.
- Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.
- Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Capacho, Cebollatí, Chuy, La Coronilla, Palmares de la Coronilla, Puimayén y San Luis al Medio.
- Salto: Fernández, Quintana y Sarandí de Arapey.
- Tacuarembó: Ansina, Balneario Iporá, Caraguatá, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera y la ciudad de Tacuarembó.
- Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Mendizábal, Rincón, Treinta y Tres, Vergara y Villa Sara.
Segunda advertencia: centro y litoral
La segunda advertencia incorpora localidades de otros siete departamentos:
- Canelones: San Antonio, San Bautista, San Ramón, Santa Rosa y Tala.
- Durazno: Baygorria, Carlos Reyles, Centenario, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe y Santa Bernardina.
- Flores: todo el departamento.
- Florida: 25 de Mayo, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.
- Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.
- Río Negro: todo el departamento.
- Soriano: Egaña, José Enrique Rodó, Mercedes, Palmitas, Risso y Santa Catalina.
- Tacuarembó: Paso de los Toros y Rincón del Bonete.
Inumet recomienda mantenerse informado a través de sus canales oficiales, ya que las advertencias podrán modificarse de acuerdo con la evolución de las tormentas.