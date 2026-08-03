Balacera cerca del Gran Parque Central: la principal hipótesis apunta a un conflicto vinculado al narcotráfico

La principal hipótesis sobre el ataque a balazos ocurrido el domingo por la noche a una cuadra del Gran Parque Central apunta a un conflicto relacionado con el narcotráfico . Fuentes policiales, indicaron que, por el momento, no hay elementos para vincular la balacera a un enfrentamiento entre barras .

El ataque ocurrió sobre las 20:30, pocos minutos después de finalizado el partido entre Nacional y Progreso , en la intersección de Tristán Azambuya y Luis Surraco , en el barrio La Blanqueada , según difundió inicialmente Emiliano Wigman en Telemundo (Canal 12). Los disparos, efectuados en modalidad de ráfaga , provocaron momentos de pánico entre los hinchas que abandonaban el estadio.

Como consecuencia de la balacera, tres personas resultaron heridas. Una mujer de 20 años recibió un disparo en una pierna, otro joven de la misma edad fue baleado en un omóplato y un hombre de 30 años sufrió una herida de arma de fuego en un brazo. Los tres permanecen fuera de peligro.

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Tres hinchas de Nacional fueron heridos de bala a la salida del Gran Parque Central tras el partido contra Progreso

De acuerdo con las autoridades, los atacantes se desplazaban en una camioneta que fue abandonada e incendiada minutos después en la esquina de Siena y Eduardo Canstatt , en el barrio Mercado Modelo, próximo a Villa Española . Vecinos declararon que un automóvil blanco aguardaba en el lugar para facilitar la fuga de los ocupantes.

ATAQUE A DISPAROS AFUERA DEL GPC La Policía presume que el ataque a disparos que dejó tres heridos a una cuadra del Gran Parque Central está vinculado al tráfico de drogas y no a un enfrentamiento entre barras. La balacera ocurrió cuando cientos de hinchas salían del… pic.twitter.com/dvXmKPsJcy

Nacional se deslinda del conflicto

Fuentes del Club Nacional de Football dijeron a Referí este lunes de mañana que el tema es "ajeno al club”; un planteo que va en línea con las primeras hipótesis de las investigaciones policiales. Además, otra fuente cercana al club aclaró que “fue algo que sucedió en la vía pública”.

Según la información policial manejada por los investigadores, los tres heridos son hinchas de Nacional y habían asistido al partido. Pese a que ninguno tiene antecedentes penales, registran indagatorias previas vinculadas a investigaciones por drogas en la zona de Nuevo Ellauri, un elemento que reforzó la principal línea investigativa de que se trata de un posible ajuste de cuentas.

Actualmente, el caso está en manos del área de Investigaciones de la Zona Operacional II, bajo la órbita de la Fiscalía de Flagrancia de 9° Turno, que trabaja para identificar y detener a los responsables del ataque.