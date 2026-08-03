Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
lluvia ligera
Martes:
Mín  12°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / VIOLENCIA

Balacera cerca del Gran Parque Central: la principal hipótesis apunta a un conflicto vinculado al narcotráfico

Tres personas resultaron heridas en la balacera registrada cuando finalizaba el partido entre Nacional y Progreso

3 de agosto de 2026 13:00 hs
Captura de pantalla Subrayado&nbsp;

Captura de pantalla Subrayado 

La principal hipótesis sobre el ataque a balazos ocurrido el domingo por la noche a una cuadra del Gran Parque Central apunta a un conflicto relacionado con el narcotráfico. Fuentes policiales, indicaron que, por el momento, no hay elementos para vincular la balacera a un enfrentamiento entre barras.

El ataque ocurrió sobre las 20:30, pocos minutos después de finalizado el partido entre Nacional y Progreso, en la intersección de Tristán Azambuya y Luis Surraco, en el barrio La Blanqueada, según difundió inicialmente Emiliano Wigman en Telemundo (Canal 12). Los disparos, efectuados en modalidad de ráfaga, provocaron momentos de pánico entre los hinchas que abandonaban el estadio.

Más noticias

Tres hinchas de Nacional fueron heridos de bala a la salida del Gran Parque Central tras el partido contra Progreso

"Disparos de arma de fuego" y una camioneta incendiada: la investigación del Ministerio del Interior por los incidentes en las afueras del Parque Central tras Nacional vs Progreso

De acuerdo con las autoridades, los atacantes se desplazaban en una camioneta que fue abandonada e incendiada minutos después en la esquina de Siena y Eduardo Canstatt, en el barrio Mercado Modelo, próximo a Villa Española. Vecinos declararon que un automóvil blanco aguardaba en el lugar para facilitar la fuga de los ocupantes.

Nacional se deslinda del conflicto

Fuentes del Club Nacional de Football dijeron a Referí este lunes de mañana que el tema es "ajeno al club”; un planteo que va en línea con las primeras hipótesis de las investigaciones policiales. Además, otra fuente cercana al club aclaró que “fue algo que sucedió en la vía pública”.

Según la información policial manejada por los investigadores, los tres heridos son hinchas de Nacional y habían asistido al partido. Pese a que ninguno tiene antecedentes penales, registran indagatorias previas vinculadas a investigaciones por drogas en la zona de Nuevo Ellauri, un elemento que reforzó la principal línea investigativa de que se trata de un posible ajuste de cuentas.

Actualmente, el caso está en manos del área de Investigaciones de la Zona Operacional II, bajo la órbita de la Fiscalía de Flagrancia de 9° Turno, que trabaja para identificar y detener a los responsables del ataque.

Las más leídas

Una joven de 26 años fue asesinada a puñaladas en Tres Cruces: la Policía detuvo a su pareja

Sorteo del 5 de Oro EN VIVO: todos los resultados con tres aciertos de este domingo 2 de agosto

Una mujer se encuentra grave tras ser atropellada por un motociclista que hacía maniobras imprudentes en Ruta 8

Ráfaga de disparos contra un vehículo cerca del Gran Parque Central dejó dos personas heridas

Temas

Balacera balazos investigación Nacional

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos