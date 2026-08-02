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Una joven de 26 años fue asesinada a puñaladas en Tres Cruces: la Policía detuvo a su pareja

Fuentes de la investigación indicaron que la pareja de la mujer fue detenida por la Policía y quedó a disposición de la Fiscalía

2 de agosto de 2026 20:12 hs
Policía, policías, ministerio del interior
Foto: Leonardo Carreño

El crimen ocurrió en las inmediaciones de Goes y Duvimioso Terra, según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10). De acuerdo con el parte oficial del Ministerio del Interior, sobre las 19:15 un móvil de la Seccional 4ª concurrió a un comercio ubicado en esa esquina tras varios llamados al servicio de emergencia 911 que alertaban sobre un posible caso de violencia de género.

Al llegar al lugar, los policías encontraron en el interior del comercio al hombre de 47 años junto al cuerpo de la mujer, que presentaba múltiples heridas de arma blanca, por lo que procedieron a detenerlo.

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Según la información relevada por los investigadores, ambos eran pareja y trabajaban en el mismo comercio.

El caso es investigado por la Policía y la Fiscalía, que trabajan para determinar cómo ocurrió el ataque y avanzar en las actuaciones correspondientes.

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