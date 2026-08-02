Préstamos del BPS para jubilados y pensionistas: cuánto dinero se puede solicitar y cuáles son los requisitos

Los jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social ( BPS ) pueden acceder a préstamos sociales en efectivo, una línea de crédito destinada a quienes cobran sus prestaciones a través del organismo previsional. El monto máximo, las condiciones de renovación, los plazos de pago y las modalidades de cobro están definidos por la reglamentación vigente.

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El beneficio está dirigido a quienes perciban mensualmente alguna de las siguientes prestaciones:

El préstamo puede alcanzar hasta seis haberes mensuales nominales , con un tope máximo de $ 474.500 .

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En el caso de que una persona cobre más de una prestación del BPS, los importes se toman en conjunto para calcular el monto máximo al que puede acceder. La reglamentación establece que el límite equivale a seis haberes nominales y que el tope se actualiza cuando se ajustan las pasividades.

En cuántas cuotas se puede pagar

Los beneficiarios pueden optar por devolver el préstamo en:

6 cuotas.

12 cuotas.

18 cuotas.

24 cuotas.

Cuándo puede renovarse un préstamo

El BPS permite renovar un préstamo una vez cumplida una cantidad mínima de cuotas pagas:

3 cuotas, en préstamos de 6 meses.

5 cuotas, en préstamos de 12 meses.

8 cuotas, en préstamos de 18 meses.

10 cuotas, en préstamos de 24 meses.

Existen dos modalidades de renovación:

Renovación común , que sustituye un préstamo vigente por uno nuevo refinanciando el saldo pendiente.

, que sustituye un préstamo vigente por uno nuevo refinanciando el saldo pendiente. Renovación múltiple, que permite unificar dos o más préstamos que ya cumplen las condiciones para renovarse, refinanciando la deuda en un único crédito.

Qué límites existen para acceder al préstamo

La cuota del préstamo no puede afectar determinadas retenciones ya existentes, como las correspondientes a:

pensiones alimenticias ordenadas judicialmente;

alquileres garantizados por la Contaduría General de la Nación;

préstamos del Banco República;

otras retenciones autorizadas por ley.

Además, el BPS debe asegurar que el beneficiario conserve el porcentaje mínimo de libre disponibilidad previsto por la normativa vigente.

Compatibilidad con préstamos del BROU

Los préstamos sociales del BPS son compatibles con los créditos personales del Banco República.

Sin embargo, quienes hayan solicitado un préstamo en el BROU deberán esperar al menos 60 días desde esa gestión y a que la primera cuota figure descontada en el recibo de la pasividad antes de poder tramitar un préstamo ante el BPS.

En caso de existir un bloqueo dispuesto por la Contaduría General de la Nación, el plazo de espera es de cuatro meses.

Cómo se cobra el dinero

Quienes tengan registrada una cuenta bancaria o una Institución Emisora de Dinero Electrónico (IEDE) ante el BPS recibirán el dinero mediante depósito.

Si el préstamo se solicita antes de las 13:00 de un día hábil, el importe se acredita ese mismo día. Si el trámite se realiza después de ese horario, el depósito queda disponible al siguiente día hábil.

Las personas que no tengan una cuenta asociada pueden cobrar el préstamo en las oficinas del BPS o a través de las redes de cobranza habilitadas, como Abitab, Redpagos, Anda y Polakof.

Cómo solicitarlo o cancelarlo

El préstamo puede gestionarse en línea, mediante los servicios digitales del BPS, o de forma presencial en las oficinas del organismo. Para realizar el trámite presencial es necesario presentar la cédula de identidad vigente. También existen procedimientos específicos para quienes actúan mediante apoderados, tutores o curadores.

Quienes ya tengan un préstamo vigente también pueden cancelarlo anticipadamente abonando las cuotas pendientes, ya sea a través del servicio en línea "Gestionar mis préstamos" o concurriendo personalmente a una oficina del BPS.