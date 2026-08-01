Humberto de Vargas sufrió un infarto durante el festejo de su cumpleaños en una whiskería de Montevideo

Ya es prácticamente una tradición que el conductor Humberto de Vargas celebre su cumpleaños en una whiskería ubicada en el Centro de Montevideo donde suele participar como presentador y animador.

Este año, en ocasión de sus 64 aniversario, un flyer del local nocturno anunciaba que el jueves 30 de julio se celebraría el cumpleaños del comunicador con una actuación en vivo de la banda humorística The Party Band.

La celebración, que comenzó poco antes de la medianoche, se realizó en el local nocturno con De Vargas como centro de la fiesta y se extendió durante varias horas con la participación de la agrupación musical .

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The Party Band, la agrupación conocida por temas como Si nos organizamos y La Burundanga, tomó el escenario para hacer su clásico show e invitó a De Vargas para que el público pudiera cantarle el clásico Feliz Cumpleaños. Además, así como el año pasado hizo una interpretación de El Rock del gato de Ratones Paranóicos, este año la elección –según una clónica de El País de la noche– fue la recordada Ocho cuarenta de Rodrigo Bueno.

"Tremendo nochón en el cumple de Humberto", expresó la banda en sus redes sociales junto a un álbum de fotos de la noche donde compartieron diferentes momentos de la celebración.

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Pero durante la noche también hubo un momento de preocupación. De Vargas se descompensó y manifestó tener un fuerte mareo, según pudo confirmar El Observador.

Uno de sus amigos se dio cuenta del malestar y se fue con él a una de las oficinas. Allí estuvieron por más de una hora, en el momento no lo sabía, pero más tarde tomó conciencia que había sufrido un infarto.

De acuerdo a lo que publicó en primera instancia El País, luego de llegar a su hogar el conductor llamó a la emergencia médica y le dieron el diagnóstico. Los médicos le recomendaron de dos a tres días descanso. En estos momentos, el comunicador se encuentra tranquilo y en reposo.