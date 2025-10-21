Reapareció Humberto de Vargas y fue recibido con guantes de boxeo: apuntó contra Richard Galeano y explicó por qué es "de barrio"

Humberto de Vargas volvió a aparecer en un programa de streaming después de su desvinculación de Hacemos lo que podemos . El comunicador fue invitado al programa The Party Band Tv donde fue recibido por los músicos de la banda homónima para hablar, en tono de humor, sobre su salida del canal.

" Este programa va a terminar peor que Hacemos lo que podemos por las dudas ya me voy poniendo los guantes ", dijo el conductor del programa, Marcelo “Kyoto” López, mientras se ponía un par de guantes de boxeo. Una referencia a la pelea en vivo que protagonizó Humberto de Vargas con Gustavo Ricci en el programa.

En primer lugar, señaló que la expresión "soy de barrio" que repitió más de una vez durante la discusión, antes de abalanzarse sobre el sindicalista, no fue "una justificación" del incidente. Argumentó que quiso explicar que proviene del barrio Manga y que tuvo una crianza en la que su madre "trataba que ese niño que no tenía una figura paterna, que no tenia un hombre enfrente, que solamente era criado por su mamá se supiera defender solo".

Además, precisó un aspecto de la pelea: "Yo dije te cazo del cogote. No es lo mismo ir a pegarle a una persona que tomarla por el cuello para que entienda que está mal lo que está haciendo", dijo De Vargas.

"Si lo miramos con el humor que hay que mirarlo fue divertido, fue totalmente inofensivo, fue vergonzoso porque no se debe hacer eso en un medio de comunicación pero Undertake Media no es un medio de comunicación, vamos a decir las cosas como son", apuntó De Vargas contra el canal de streaming.

Y luego se refirió a su director, Richard Galeano: "Respecto a la decisión de que tomó creo que es típica de alguien que no es de barrio".

También dejó claro que no consideraba a Ricci como un compañero de trabajo. "Es completamente diferente trabajar en un programa de streaming que somos 7 o 14 a trabajar en un medio de comunicación como Canal 10 durante 40 años que somos 500, no son todos compañeros de trabajo", sostuvo.

Además, consideró que fue "un momento de enojo" y señaló que no tiene "la mas mínima con Ricci". "Ya está, ya fue, ya pasó el momento. Fue un momento de calentura. Estuvo mal y hay que decirlo. ¿Quién estuvo mal? Estuve mal yo. Lo que pasa es que nunca nadie me había insultado al aire".