Maldonado busca aprobar cambios en la reglamentación de Uber para evitar conductores que llegan por la temporada

Aplicación de Uber Inés Guimaraens

La Intendencia de Maldonado envió un proyecto a la Junta Departamental para introducir cambios en la reglamentación de los conductores de Uber y otras aplicaciones en el departamento.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Este martes se llevará a cabo una sesión extraordinaria de la Comisión de Legislación para tratar el tema, fuentes del oficialismo y de la oposición aseguraron a El Observador que, en principio, el proyecto pasaría este martes al plenario para su aprobación.

En Maldonado hay aproximadamente 170 conductores de Uber y otras aplicaciones por el estilo, según lo dicho por autoridades de la intendencia en una de las comisiones. Uno de los objetivos de la nueva reglamentación es combatir la llegada de conductores de estos servicios desde otras partes del país para trabajar en la temporada de verano, informó en primera instancia FM Gente.

La iniciativa, que quiere actualizar la normativa del 2018, busca "inhabilitar a cualquier vehículo que no cuente con el permiso (Oblea Digital) otorgado por la intendencia, siendo pasibles de las sanciones correspondientes para el caso de que se constaten vehículos que hayan prestado el servicio sin dicha habilitación".

"Cada persona física que desee operar mediante una Empresa de Redes de Transporte deberá solicitar ante Intendencia un permiso (Oblea Digital) por vehículo, previo a ser habilitado por la plataforma. Dicho permiso faculta al vehículo a prestar servicios para cualesquiera de las plataformas habilitadas de forma simultánea", añade el proyecto. "Cada Oblea Digital tendrá un costo único de dos Unidades Reajustables, cuyo pago estará a cargo de la empresa mediante la cual se solicita el permiso y tendrá una vigencia de un año", sostiene la iniciativa que podría sufrir cambios durante esta tarde, antes de pasar al plenario.