Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  16°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / UBER

Maldonado busca aprobar cambios en la reglamentación de Uber para evitar conductores que llegan por la temporada

El proyecto busca actualizar la normativa del 2018, para combatir el arribo de conductores de aplicaciones móviles que llegan por la temporada

21 de octubre 2025 - 19:02hs
Aplicación de Uber
Aplicación de Uber Inés Guimaraens

La Intendencia de Maldonado envió un proyecto a la Junta Departamental para introducir cambios en la reglamentación de los conductores de Uber y otras aplicaciones en el departamento.

Este martes se llevará a cabo una sesión extraordinaria de la Comisión de Legislación para tratar el tema, fuentes del oficialismo y de la oposición aseguraron a El Observador que, en principio, el proyecto pasaría este martes al plenario para su aprobación.

En Maldonado hay aproximadamente 170 conductores de Uber y otras aplicaciones por el estilo, según lo dicho por autoridades de la intendencia en una de las comisiones. Uno de los objetivos de la nueva reglamentación es combatir la llegada de conductores de estos servicios desde otras partes del país para trabajar en la temporada de verano, informó en primera instancia FM Gente.

Más noticias
Guardavidas vigilan la playa Brava
BANDERA VERDE

Junta Departamental de Maldonado aprobó Presupuesto: Guardavidas podrán dejar de ser zafrales para ser trabajadores anuales

tarifas elevadas, bajas frecuencias y riesgo de migracion a otros medios: asi esta el transporte publico en maldonado, segun un informe del cinve
INFORME DE CINVE

Tarifas elevadas, bajas frecuencias y riesgo de migración a otros medios: así está el transporte público en Maldonado, según un informe del CINVE

La iniciativa, que quiere actualizar la normativa del 2018, busca "inhabilitar a cualquier vehículo que no cuente con el permiso (Oblea Digital) otorgado por la intendencia, siendo pasibles de las sanciones correspondientes para el caso de que se constaten vehículos que hayan prestado el servicio sin dicha habilitación".

"Cada persona física que desee operar mediante una Empresa de Redes de Transporte deberá solicitar ante Intendencia un permiso (Oblea Digital) por vehículo, previo a ser habilitado por la plataforma. Dicho permiso faculta al vehículo a prestar servicios para cualesquiera de las plataformas habilitadas de forma simultánea", añade el proyecto.

"Cada Oblea Digital tendrá un costo único de dos Unidades Reajustables, cuyo pago estará a cargo de la empresa mediante la cual se solicita el permiso y tendrá una vigencia de un año", sostiene la iniciativa que podría sufrir cambios durante esta tarde, antes de pasar al plenario.

Temas:

Maldonado Junta Departamental Uber

Seguí leyendo

Las más leídas

Descuento de UTE para jubilados y estudiantes: cómo acceder y cómo conservar la bonificación
TARIFAS PÚBLICAS

Descuento de UTE para jubilados y estudiantes: cómo acceder y cómo conservar la bonificación

El carnaval uruguayo se despide de una de sus voces icónicas: murió Idahy Pastor, cantante de Bafo da Onça
MÚSICA

El carnaval uruguayo se despide de una de sus voces icónicas: murió Idahy Pastor, cantante de Bafo da Onça

Un brindis frente al mar: el bar que se volvió el nuevo punto de encuentro en Montevideo
GASTRONOMÍA

Un brindis frente al mar: el bar que se volvió el nuevo punto de encuentro en Montevideo

Jackie Rodríguez Stratta falleció a los 75 años
LUTO

Murió el periodista y crítico de cine Jackie Rodríguez Stratta, la voz del séptimo arte en Uruguay

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos