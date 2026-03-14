Nació en una familia vinculada al turismo en Uruguay, tiene 21 años y ahora busca construir su propio nombre en uno de los hoteles más importantes de París

A sus 21 años el uruguayo Valentino Monzeglio ya acumula varias etapas y destinos en su camino profesional. Un camino que, aunque tiene raíces más profundas en la tradición e influencia familiar, comenzó formalmente cuando al terminar el liceo decidió formarse en el Instituto Técnico Hotelero del Uruguay (ITHU) y, en paralelo, empezar a estudiar italiano.

Su objetivo era claro: continuar su formación en Italia y hacerlo en Stresa, el mismo instituto turístico donde,medio siglo antes había estudiado su padre, el exviceministro de Turismo y empresario hotelero Remo Monzeglio .

Sin embargo, tras finalizar su etapa de estudios en el país europeo, el joven decidió no regresar a Uruguay y continuar construyendo su propio camino en el viejo continente.

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“Quizás en Uruguay podría haber tenido una oportunidad, una puerta abierta para llegar más rápido arriba. Pero si yo no hacía una base, una plataforma para empezar a construir y aprender, siempre me hubiese quedado como el hijo de, o el hermano de . Yo estoy muy orgulloso de mi familia, pero quiero ser Valentino Monzeglio, así que tenía que construir mi camino ”, contó a Café y Negocios sobre su decisión.

Desde entonces, Monzeglio inició un camino en la actividad que lo llevó a sumar experiencias en el sector en Italia y Alemania y que hoy lo encuentra trabajando como Chef de Rang en el Park Hyatt Paris-Vendôme, un establecimiento cinco estrellas que es considerado uno de los hoteles de lujo más destacados de la capital francesa.

2024-10-29

“Es un puesto que para mi edad es bastante alto. Mis funciones son básicamente tratar con los clientes dentro de un rango del restaurante del hotel. Tenemos que conocer muy bien la carta de comida, la carta de bebida, los cocteles, los vinos, todo lo que pueda pasar en esa zona es una responsabilidad mía”, contó sobre su rol.

En ese sentido, el uruguayo explicó porqué eligió comenzar su carrera en el área de alimentos y bebidas, una de las más exigentes dentro de la hotelería.

“El rubro de alimentos y bebidas es muy sacrificado, pero creo que es una buena área para empezar. Yo ya había estudiado recibimiento turístico y eso también me ayuda. Además, es un sector en el que siempre se necesita gente para trabajar y te permite estar dentro de un hotel”, señaló.

Según explicó, el contacto permanente con huéspedes de distintas partes del mundo también le ha permitido mejorar sus habilidades lingüísticas y entender en profundidad el funcionamiento del negocio hotelero. A lo largo de su formación y experiencia laboral ha aprendido italiano y alemán, y actualmente francés, además de dominar inglés.

A partir de su propia experiencia, el joven también resaltó la importancia de empezar desde puestos de este tipo para entender el sector y crecer.

“Hay mucha gente que hace un curso o una carrera de hostelería y piensa que va a aspirar directamente a puestos de gerente. No duden en empezar desde abajo. Yo empecé limpiando vasos y cubiertos, porque es la manera en la que ganás algo de experiencia, entendés el mundo. No podes empezar desde arriba porque te caes muy rápido, hay que hacer una base sólida, hay que conocer un sector para poder crecer en él”, señaló.

De cara al futuro, su objetivo es continuar formándose en distintas áreas dentro de los hoteles y confiesa que le gustaría pasar por distintos sectores como marketing, recepción y quizás también tener una experiencia breve en housekeeping.

A largo plazo, aspira a alcanzar posiciones de gerencia en hoteles en diferentes partes del mundo. Sin embargo, no descarta regresar a Uruguay para desarrollar su propio proyecto.

“Me gustaría volver a Uruguay, quizás alrededor de los 30 años, y poder gestionar o tener un negocio propio incorporando todo lo que haya aprendido en el exterior”, adelantó.