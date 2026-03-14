Analistas recortan proyección de crecimiento de Uruguay para 2026 a 1,6%

Los analistas e instituciones que participaron en marzo en la encuesta de expectativas del Banco Central (BCU) recortaron sus proyecciones de crecimiento para la economía uruguaya en 2026.

Los pronósticos esperan una expansión de 1,6%, de acuerdo con la mediana de respuestas. Esa cifra se ubica por debajo del 2% que estuvo presente en la consulta durante gran parte del año pasado.

En las últimas semanas se sumaron varios datos que confirmaron el enfriamiento de la actividad. E l Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) de diciembre confirmó que el país cerró 2025 en recesión técnica (dos trimestres consecutivos de descenso en la actividad) y con un crecimiento menor al esperado.

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Por otro lado, el Índice Líder del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (ILC) fue negativo en febrero (-0,1%), lo que marca su primera caída en dos años y medio.

Los primeros datos del año muestran una tasa neutra en enero y una negativa en febrero, lo que afianza la tendencia descendente que la actividad económica exhibe desde el tercer trimestre del año pasado.

Por su parte, hace un par de semanas el gobierno mantuvo una meta de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,2% para 2026, es decir, igual a la presentada en la ley de Presupuesto.

Esto contrasta con la mediana de respuestas de los integrantes del Comité de Expertos, quienes proyectan un crecimiento del PIB de 1,8% anual y que corrigieron a la baja sus estimaciones sobre el crecimiento del PIB para todo el horizonte quinquenal (2026-2030), acentuando las diferencias de proyección con respecto a lo planteado por el MEF en la instancia presupuestal.

“El menor crecimiento observado en 2025 y la revisión a la baja en expectativas de mercado para 2026 sugieren que los riesgos de sobreestimación del crecimiento en las proyecciones quinquenales se estarían materializando, al menos en el corto plazo”, remarcó la semana pasada el Consejo Fiscal Autónomo.

¿A cuánto estará el dólar en Uruguay en diciembre de 2026?

Para el cierre de agosto de este año, los expertos sitúan el dólar en $ 40,30, de acuerdo con la mediana de respuestas.

En tanto, hacia el cierre del año se espera un ligero incremento, alcanzando los $ 40,95, desde los $ 39,70 proyectados en la consulta anterior para el mismo horizonte.

Mirando un poco más allá, el mercado prevé que la tendencia alcista continúe de forma moderada. Para el cierre de 2027, los analistas estiman que el dólar alcance los $42.

Estas proyecciones toman en cuenta el contexto internacional actual, marcado por tensiones geopolíticas y conflictos en distintas regiones del mundo, que pueden generar volatilidad en los mercados y afectar el valor del dólar.

Expectativas de inflación

Los expertos que analizan la coyuntura económica local también mantuvieron sin grandes cambios sus expectativas de inflación.

La mediana de respuestas prevé una suba de precios de 4,4% en 2026 y de 4,5% en el horizonte de 24 meses, es decir, alineada con la meta del Banco Central del Uruguay.