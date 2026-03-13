Ola de calor en Brasil: Metsul advierte por temperaturas cercanas a 40 °C y posibles efectos en Uruguay

Una masa de aire caliente sobre el interior de Sudamérica provocará varios días de calor intenso en el sur de Brasil , con temperaturas que podrían acercarse a los 40 °C , un fenómeno que también podría tener efectos en Uruguay , especialmente en las zonas del norte del país.

La advertencia fue realizada por la consultora Metsul Meteorología , que anticipó temperaturas muy superiores a lo habitual para marzo durante los últimos días del verano astronómico.

Según la firma meteorológica, “no se tratará de un período prolongado de altas temperaturas, pero habrá una breve sucesión de días en los que las máximas serán mucho más altas de lo normal para esta época del año” .

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El fenómeno comenzará a sentirse con mayor intensidad a partir del domingo 15 de marzo en Rio Grande do Sul , cuando las máximas por la tarde suban hasta 36 °C y 38 °C en el noroeste del estado , mientras que en los valles y el área metropolitana de Porto Alegre podrían ubicarse entre 33 °C y 35 °C .

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El lunes 16 el calor se extenderá a gran parte del estado brasileño, con temperaturas que oscilarán entre 32 °C y 35 °C, aunque en el noroeste los termómetros podrían alcanzar entre 36 °C y 39 °C.

Para el martes 17 se espera el punto máximo del episodio de calor. Metsul advirtió que será “uno de los días más calurosos de la temporada”, con máximas igualando o superando los 35 °C en gran parte de Rio Grande do Sul.

En algunas ciudades del noroeste del estado brasileño las temperaturas podrían alcanzar entre 37 °C y 40 °C, mientras que en regiones como Campanha, el valle del Taquari y el Gran Porto Alegre se prevén valores de 35 °C a 38 °C.

Posibles efectos en Uruguay

Debido a la proximidad geográfica y a la circulación regional de aire, las masas de aire caliente que afectan al sur de Brasil suelen extenderse hacia Uruguay, especialmente hacia los departamentos del norte y litoral.

En estos casos, el fenómeno puede traducirse en un aumento de las temperaturas y jornadas más calurosas de lo habitual para mediados de marzo, en los días previos al comienzo del otoño.

Metsul explicó que este tipo de episodios no son inusuales en el final del verano. “Casi todos los años se registran algunos días de temperaturas muy altas en marzo, e incluso pueden extenderse hasta los primeros días del otoño”, señaló el informe.

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Cambios de tiempo hacia mediados de la semana

Los modelos meteorológicos indican que a partir de mediados de la próxima semana la atmósfera podría volverse más inestable en el sur de Brasil, con la llegada de chaparrones y tormentas aisladas.

Ese cambio en las condiciones del tiempo tendería a frenar el avance de temperaturas extremas, marcando el final del episodio de calor intenso.

El otoño astronómico comenzará el 20 de marzo a las 11:45, lo que marcará oficialmente el cierre de la temporada de verano en el hemisferio sur.

El pronóstico de Inumet para este fin de semana

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que las temperaturas comenzarán a subir durante el fin de semana del 13 al 15 de marzo, con máximas en ascenso que se extenderán hasta comienzos de la próxima semana.

Para el viernes se prevé cielo nuboso a cubierto, especialmente en el este y noreste, con probabilidad de precipitaciones escasas y nieblas en la mañana en el sur. En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán de 19 °C a 24 °C.

El sábado aumentará la nubosidad hacia la noche y podrían registrarse chaparrones aislados en la costa sur y este.

En tanto, el domingo podrían darse lluvias débiles en la madrugada en la franja costera, aunque luego disminuirá la nubosidad.

Según Inumet, las temperaturas máximas seguirán aumentando hasta el martes, lo que anticipa un inicio de semana con calor en varias zonas del país.