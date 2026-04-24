Metsul advierte por masa de aire frío que provocará marcado descenso de temperatura en Uruguay: los detalles

Una masa de aire frío avanzará sobre la región en los próximos días y provocará un marcado descenso de la temperatura en Uruguay , con condiciones más propias del invierno pese a estar en otoño, informó Metsul .

El fenómeno comenzará a ingresar desde Argentina hacia el sur de Brasil entre el domingo 26 y el lunes 27 , impulsado por la formación de un ciclón extratropical en el Atlántico , lo que favorecerá el avance del aire frío también sobre territorio uruguayo.

Metsul advierte por masa de aire frío en la región que traerá "indicios de invierno": cómo afectará a Uruguay

Según los modelos meteorológicos, el cambio se sentirá con mayor intensidad entre el lunes y el miércoles , con mañanas frías, aumento del viento y posibilidad de heladas en zonas del interior .

Durante el ingreso del aire frío se prevé además un incremento en la intensidad del viento, con rachas de entre 50 y 70 km/h, especialmente en áreas costeras y del sur de la región.

Las temperaturas mínimas descenderán de forma generalizada y podrían ubicarse en valores bajos para la época, aunque no se trata de una irrupción de frío extremo.

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El enfriamiento será de corta duración, con los días más fríos concentrados entre lunes, martes y miércoles, y un posterior ascenso de temperatura hacia fines de la próxima semana.

El episodio marcará la primera irrupción de aire frío de características invernales en la región en lo que va del año, con impacto también en Uruguay pese a que el fenómeno se origine fuera del país.

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Este jueves el meteorólogo Guillermo Ramis advirtió que en los próximos días se registrará una “invasión de aire frío”, con rachas de viento de hasta 70 km/h entre la noche del domingo y la mañana del lunes. Señaló además que las sensaciones térmicas podrían descender a 4 °C o 5 °C, y anticipó que más adelante habrá otro episodio similar, aunque de corta duración.