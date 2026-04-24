Racing, Peñarol o Deportivo Maldonado; ¿cuál será el campeón del Torneo Apertura? Lo que dijo la Inteligencia Artificial para la definición

El Torneo Apertura está en su definición con las últimas tres fechas y con tres equipos en la pelea por el título: Racing, el líder con 27 puntos, seguido por Peñarol y Deportivo Maldonado con 23.

En ese contexto, Referí consultó a la Inteligencia Artificial (IA) para conocer su pronóstico sobre el equipo que se quedará con la copa.

¿Qué equipo crees que saldrá campeón del Torneo Apertura de Uruguay? ¿Racing, Peñarol o Deportivo Maldonado?, fue la consulta a Grok, la IA de la red social X.

“Creo que el favorito claro para salir campeón del Torneo Apertura 2026 de Uruguay es Racing . Está liderando con 27 puntos después de 12 fechas, con un récord de 8 victorias, 3 empates y solo 1 derrota (21 goles a favor, 11 en contra, +10 de diferencia). Le lleva 4 puntos de ventaja a Deportivo Maldonado y Peñarol, que tienen 23 puntos cada uno.

Así se juega la 13ª fecha del Torneo Apertura: el puntero Racing va al interior, sus seguidores Peñarol y Deportivo no pueden dejar puntos, y Nacional recibe a Danubio

Racing puede ser campeón este fin de semana: mirá los resultados que tienen que darse para que los de Sayago se queden con el Torneo Apertura en la 13ª fecha y la tabla

Peñarol vs Racing Foto: Enzo Santos / FocoUy

Situación actual (actualizada a fines de abril 2026):

Racing: Líder sólido, con muy buen rendimiento y solo una derrota en el torneo. Ha mostrado regularidad y capacidad para sumar incluso en partidos complicados.

Deportivo Maldonado: Revelación del torneo (viene de ascenso reciente), con 7 victorias y un saldo positivo, pero le cuesta mantener el ritmo al 100% contra los de arriba.

Peñarol: El "grande" de los tres, con historia y plantilla potente, pero ha dejado puntos clave y está empatado con Maldonado. Suele reaccionar en las rectas finales, aunque aquí la ventaja de Racing es significativa.

Quedan 3 fechas (9 puntos en juego), por lo que matemáticamente Maldonado y Peñarol todavía pueden alcanzarlo, pero Racing solo necesitaría sumar la mayoría de los puntos restantes para cerrar el título. Hay menciones de que incluso podría definirse en la próxima fecha si Racing gana y sus rivales tropiezan.

¿Por qué Racing es el principal candidato?

Ventaja de 4 puntos: Es difícil de remontar en tan pocas fechas, sobre todo si Racing no colapsa.

Regularidad: Solo 1 derrota y buen saldo de goles. Ha ganado partidos clave (incluyendo contra Peñarol en algunos cruces mencionados).

Momentum: Está en una racha consistente y es el equipo que mejor ha jugado el torneo hasta ahora.

Peñarol tiene el "peso" histórico y suele mejorar en las definiciones, pero necesita que Racing pierda puntos de forma casi consecutiva, algo que no ha mostrado hasta ahora. Deportivo Maldonado es la sorpresa positiva, con buen ataque, pero le falta experiencia en definiciones de título contra equipos más consolidados.

En resumen: Racing tiene todas las de ganar y sería una gran historia si lo logra (sería su primer Apertura en mucho tiempo, si no el primero en la era moderna para ellos). Peñarol podría dar la sorpresa si aprieta, y Maldonado sería la mayor sorpresa del torneo”.

La tabla del Torneo Apertura: