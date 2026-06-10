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Obras en rambla de Punta Gorda: la Intendencia de Montevideo colocó un semáforo provisorio y dos lomos de burro en los desvíos

Los trabajos se realizan en el tramo de la Rambla República de México, entre Araucana y 6 de Abril

10 de junio de 2026 21:08 hs
Rambla de Punta Gorda

Rambla de Punta Gorda

Foto: Google Street View

Mientras las obras del peralte y repavimentación de la rambla de Punta de Gorda siguen su curso, la Intendencia de Montevideo dispuso medidas complementarias en los desvíos para mayor precaución, entre ellas un semáforo provisorio y dos lomos de burro.

Los trabajos se realizan en el tramo de la Rambla República de México, entre Araucana y 6 de Abril. Para la ejecución de los estos se resolvió mantener habilitada la circulación por la rambla en sentido hacia el este y desviar el tránsito con destino al oeste mediante Avenida Bolivia y establecer temporalmente un único sentido de circulación que retornando a la rambla a través de la calle Beyrouth.

La intendencia dispuso de medidas complementarias después de analizar el caso y luego de instancias con vecinos.

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  • Colocación de semáforo provisorio en Avenida Bolivia próximo a la calle 6 de abril para favorecer el cruce peatonal seguro.
  • Colocación de 2 lomos de burro y refuerzo de cartelería de velocidad máxima permitida (45 kilómetros por hora) sobre calle Beyrouth en el tramo de desvío.
  • Presencia de equipo de radar móvil en horarios nocturnos para control de excesos de velocidad.
  • Todas las medidas se complementan con presencia de inspectores en la zona.

"Las medidas de gestión implementadas en las calles involucradas, incluyendo señalización, semáforo, cambios de preferencia, radar y restricciones temporales de estacionamiento, tienen carácter transitorio y serán retiradas una vez que las condiciones de la obra permitan restablecer la circulación habitual", detallaron desde la comuna.

También desde la intendencia afirmaron que "el recorrido establecido constituye un desvío sugerido y no obligatorio". "Los conductores cuentan con otras alternativas de circulación a través de la red vial de la zona", agregaron.

Las modificaciones incluyen cambio de la pendiente de una parte, lo que implica modificaciones en los desagües, la reconstrucción y elevación de la vereda, y la reconstrucción del muro de contención, lo que se estima dure "cinco meses", dijo el director de Movilidad de Montevideo Germán Benítez.

En esta zona se han desarrollado distintos accidentes de tránsito, algunos de ellos con desenlaces mortales.

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