Obras en rambla de Punta Gorda iniciarán a fin de mayo y durarán cinco meses: corregirán la inclinación de la calle

La Intendencia de Montevideo comenzará las obras en la rambla de Punta Gorda a fines de mayo, en un punto donde se han registrado varios accidentes de tránsito, algunos de ellos mortales. Las obras buscarán corregir la inclinación de la calzada.

Las modificaciones incluyen cambio de la pendiente de una parte , lo que implica modificaciones en los desagües, la reconstrucción y elevación de la vereda, y la reconstrucción del muro de contención, lo que se estima dure "cinco meses" , dijo el director de Movilidad de Montevideo Germán Benítez .

"A fines del año pasado dijimos que había salido la licitación, ese pliego ya está adjudicado ", contó Benítez en rueda de prensa consignada por Canal 5. La licitación en cuestión incluía 500 metros de la Rambla República de México , entre las calles Araucana y 6 de Abril .

Otro accidente por cambio de senda en rambla de Punta Gorda: chocó un vehículo Xiaomi y no hay lesionados graves

"No es una obra sencilla, el tránsito se va a ver afectado", añadió el jerarca departamental y explicó que ya están planificando los desvíos para cuando inicien los trabajos.

"Era muy importante para nosotros que esta obra se concrete previo a lo que sería los cambios de la reforma del transporte público metropolitano prevista para el año que viene", sentenció.

Accidentes de tránsitos en rambla de Punta Gorda

Accidente en Punta Gorda Accidente en Punta Gorda Foto: El Observador

En setiembre, dos personas murieron luego de un choque que involucró a dos autos en la Rambla República de México y José Cúneo Perinetti. La colisión dejó otros dos pasajeros con lesiones.

El auto gris se dirigía hacia el este cuando debido a la lluvia, patinó en el asfalto y se cruzó hacia la senda contraria, donde fue impactado de forma lateral por el vehículo negro. Tal fue el golpe que el auto gris que quedó volcado sobre uno de sus costados en la calle.

Una semana antes, otro choque se generó en la zona, fue entre tres vehículos en la intersección de la Rambla de Punta Gorda y calle San Nicolás. En ese accidente, tres mujeres de 19, 30 y 62 años resultaron heridas, pero las lesiones no fueron de gravedad. Meses después comenzó a funcionar un radar de exceso de velocidad en la zona.

La semana pasada en la zona, un auto Xiaomi iba en dirección al centro, se cruzó de senda y terminó impactando prácticamente de frente al otro auto. El conductor de este vehículo está fuera de peligro y fue trasladado a una mutualista privada por politraumatismos. En tanto, el conductor del vehículo eléctrico es un joven de 18 años que resultó ileso.