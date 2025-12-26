IM lanzó licitación para corregir inclinación y repavimentar zona de la Rambla de Punta Gorda donde se registraron varios accidentes

La Intendencia de Montevideo abrió la licitación para obras en el peralte (la inclinación de la calzada) y la repavimentación de Rambla de Punta Gorda , luego de que en los últimos meses se registraran varios accidentes de tránsito en la zona, algunos de ellos con víctimas fatales .

El último choque fue el jueves de Navidad cuando un auto se cruzó de carril , chocó lateralmente otro y luego frontalmente al restante . En este caso, fueron cuatro las personas que resultaron heridas .

La licitación se abrió el pasado miércoles 24 de diciembre y las obras se realizarán en la Rambla República de México , entre las calles Araucana y 6 de Abril , lo que abarca un total de 500 metros .

Los pliegos del llamado a licitación son para la obra de corrección de la inclinación de la curva de la rambla y para la repavimentación de la calle .

El plazo para presentar ofertas es hasta el lunes 26 de enero y se pueden consultar los pliegos del llamado a licitación en la Cartelera de compras, por el número de licitación P180840.

Según informó la comuna, "el objetivo de esta obra es mejorar las condiciones de circulación, en una zona donde se han registrado varios siniestros de tránsito en los últimos meses".

Otros accidentes de tránsito en la zona de Punta Gorda

Accidente en Punta Gorda Accidente en Punta Gorda Foto: El Observador

En setiembre, dos personas murieron luego de un choque que involucró a dos autos en la Rambla República de México y José Cúneo Perinetti. La colisión dejó otros dos pasajeros con lesiones.

El auto gris se dirigía hacia el este cuando debido a la lluvia, patinó en el asfalto y se cruzó hacia la senda contraria, donde fue impactado de forma lateral por el vehículo negro. Tal fue el golpe que el auto gris que quedó volcado sobre uno de sus costados en la calle.

Una semana antes, otro choque se generó en la zona, fue entre tres vehículos en la intersección de la Rambla de Punta Gorda y calle San Nicolás.

En ese accidente, tres mujeres de 19, 30 y 62 años resultaron heridas, pero las lesiones no fueron de gravedad. Una ellas estaba circulando rumbo al este en su auto cuando, al intentar cambiar de carril, chocó contra una camioneta y luego, producto del impacto, embistió a un auto de su senda.

Las lesionadas fueron dos conductoras y una mujer que estaba como acompañante en la camioneta.

La intendencia recordó que debido a estos últimos incidentes, "desde el 25 de noviembre comenzó a funcionar un equipo de fiscalización de velocidad entre José Cúneo Perinetti y 6 de Abril, siendo la velocidad máxima permitida 60 kilómetros por hora".